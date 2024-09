Megszüntetné a pártkáderek fővárosi kifizetőhelyeit Karácsony

Kevesebb pozíció, több szakmaiság, több átláthatóság és több nő a városi cégvezetésben – írta Karácsony Gergely a közösségimédia-oldalán. A főpolgármester azok után kezdett kampányolni a fővárosi cégek átláthatóbb működése mellett, hogy az elmúlt öt évben baloldali háttéremberekkel töltötték fel a szóban forgó vállalatok vezetői pozícióit.

Karácsony Gergely öt év főpolgármesterség után éppen ezért javaslatot tett a fővárosi cégek igazgatósági pozícióinak kétharmados csökkentésére, a felügyelőbizottsági tisztségeknek pedig közel a törvényi minimumra való leszorítására, továbbá nyílt pályázatot ír ki minden fővárosi cég valamennyi igazgatósági és felügyelőbizottsági posztjának betöltésére, valamint az olyan cégvezetői pozíciókra, ahol a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik a kinevezés.

Csak olyanok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a szükséges végzettséggel és tapasztalattal – párttagkönyvet viszont senkitől nem kérünk

– emelte ki a főpolgármester, aki ezek után elmondta, elégedett a jelenlegi cégvezetők munkájával, ezért arra kéri őket, hogy nyújtsanak be ők is pályázatot.

A pályáztatás mellett további változás, hogy jelentősen, közel kétharmaddal csökkentik az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok számát, 50 helyett 18 ilyen pozíciót írnak ki. A pozíciók számának radikális csökkentése hátterében azonban valószínűleg a káderhiány állhat. Ugyanis a Demokratikus Koalíció fővárosi frakciójának vezetője, Szaniszló Sándor néhány nappal ezelőtt bejelentette, pártja nem kér semmilyen pozíciót a fővárosi önkormányzatban, ebből következően pedig nem jelöl főpolgármester-helyettest sem.

Várhatóan a Tisza Párt, Karácsony Gergely másik szövetségese sem akar komoly pozíciókhoz jutni a fővárosi cégekben.

Ezt jól mutatja, hogy a párt vezetője, Magyar Péter már a kampányban a magáévá tette Vitézy Dávid ötletét, és szakembereket követelt a budapesti cégek vezető pozícióiba.

A pozíciók számának csökkentésével és a szakértők kinevezésével kapcsolatban a Hír TV-nek nyilatkozott a Nézőpont Intézet elemzője, Borbély Beáta, aki elmondta,

nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt öt évben már Karácsony Gergely volt a főpolgármester, tehát bőven lett volna ideje, hogy ezeket az átalakításokat elvégezze.

Az elemző hozzátette, a most nagy dérrel-dúrral bejelentett változtatások végrehajtása indokolt lett volna már a korábbi években is. Borbély kiemelte, a pozíciók számának csökkentését Karácsony Gergely már 2019-ben is megígérte, azonban az elmúlt öt évben képtelenek voltak végrehajtani azt.