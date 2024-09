Mi volt az a termetes kígyó, ami Nagymarosnál a gáton napozott?

Nem mindennapi látványt osztott meg a minap a Facebook-oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő: Nagymaroson egy méretes kockás sikló napozott a védműveken. Habár a termetes kígyó első pillantásra ijesztő lehet, valójában teljesen ártalmatlan. Felbukkanása pedig nem is annyira meglepő.

Magyar kutatók éppen nemrégiben mutatták ki, hogy a városias tóparti területeken megnőtt a kockás siklók egyedszáma. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet korábbi vizsgálata szerint ennek az lehet az oka, hogy az ember által létrehozott mesterséges felületek – például a part menti bazalttömbök – között nagyobb biztonságban vannak a siklók a rájuk vadászó ragadozóktól.

Eközben több és jobb táplálékforrás várja őket, ami pedig pozitívan hat a kockás siklók túlélésére és szaporodására.

Száz centiméteresre is megnő

A kockás sikló (Natrix tessellata) általában vízben vagy víz közelében tartózkodik, ellentétben közeli rokonával, a vízisiklóval (Natrix natrix), amely víztől messze is megtalálható. Magyarországon főleg nagyobb tavaink (Balaton, Velencei-, Tisza-, Fertő-tó) partján, illetve kisebb-nagyobb vízfolyások mentén találkozhatunk vele – írja ismertetőjében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A kockás sikló egy hetven–száz centiméterre megnövő, karcsú testalkatú kígyó. A nőstények a hímekhez képest nagyobbak, robusztusabbak.

Fő táplálékát halak alkotják, de néha kétéltűeket is elfogyaszt. Áldozatát a víz alatt ejti el, majd a partra kivonszolva, élve és egészben nyeli le. Ragadozói között emlősök, madarak és halak is megtalálhatók, melyeket a kloákájából kieresztett bűzös mirigyváladékkal és sziszegéssel próbál elriasztani.

A megtévesztés mestere

A nagy populációja miatt Kígyó-szigetnek is nevezett Golem Gradon a kockás siklók komoly színészi teljesítményt mutatnak – hívta még fel egy érdekes tulajdonságára észak-macedóniai kutatókra hivatkozva a Greenfo.hu.

Mint írják, ha az állatok veszélyt éreznek, halottnak tettetik magukat.

A szájukat kinyitják, és vért pumpálnak bele, a kloákájukból magukat összeszennyezik kellemetlen szagú mirigyváladékkal és ürülékkel, majd mozdulatlanná dermednek.

Veszélyeztetetté válhat

Régebben a Balaton körül sokkal nagyobb tömegben fordult elő, de még így is gyakori fajnak tekinthető. A leírás arra is figyelmeztetett, hogy mivel a faj szorosan kötődik sérülékeny vizes élőhelyeinkhez, hosszú távon veszélyeztetetté válhat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is arról számolt be, hogy az utóbbi évtizedekben számos kisebb kiterjedésű élőhelyét megszüntették, így bizonyosan csökkent az állománya, ennek pontos mértékét azonban nem ismerjük.

Magyarországon – mint minden hüllő és kétéltű – védett, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.