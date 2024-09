Orbán Balázs szerint egy politikusnak nem elég jól végeznie a munkát, meg is kell azt mutatnia

A nagy nemzetstratégiai céljainkat nem kell feladni, de azt a munkát, amit végzünk, meg kell tudni mutatni – fogalmazott Orbán Balázs az Indexnek adott interjúban. A miniszterelnök politikai igazgatója reagált a miniszterelnök kötcsei kijelentésére is, mely szerint „aki nem véres, az nem harcolt”.

A politika egyrészt mindenhol polarizálódik, tehát a békés aranykor, ahol kedélyes öregurak politikai vitákat folytatnak egymással, véget ért. A nyugati civilizáción belül is világok harca zajlik: valaki családpolitikában, valaki migrációban gondolkodik, átmenet nem nagyon képzelhető el. Ez mindenképpen új helyzet

– fejtette ki, majd azzal folytatta, a kormányzati politikusoknak nem elég jól végezni a munkájukat, azt a kornak megfelelő eszközök segítségével meg is kell mutatni a világnak, mert a választópolgárok igenis kíváncsiak arra, mi miért történik és hogyan.

Milyen a jó politikus influenszer?

Álláspontja szerint az erre képes politikusok előtt valószínűleg nagyobb jövő áll a frontpolitizálás területén, mint azok előtt, akik erre nem képesek.

– Hadd mondjak egy példát. Szerintem minden családban – a mi családunkban is – vannak olyan hölgyek, akik azokat az influenszereket is követik, akik női táskákkal kapcsolatos videókat gyártanak. Elsőre nem is értettem a műfajt, és azt, hogy miképpen lehet ennek óriási követőbázisa. Aztán arra jöttem rá, hogy azért van ennek nagy közönsége, mert aki női táskákat szeretne venni, azok számára ezek a tartalomszolgáltatók a hitelesek, hiszen rengeteg táskát végigpróbáltak, és a „táskaipar” csínját-bínját kitanulták. Azért nézi meg valaki a videót, mert azt gondolja, hogy egy három másodperces reklámhoz képest hitelesebb információt fog kapni, ha egy ilyen tartalomszolgáltatót követ. És ebben valószínűleg igaza is van – példázta.

Az én szememben tehát a politikusi influenszerek nem a magamutogatók, hanem azok, akiknek a maguk területén a legnagyobb hitelességük van.

– közölte Orbán Balázs.

A hívószó a béke

A miniszterelnök politikai igazgatója szólt arról is, arra kell koncentrálni, ami a magyarokat összeköti.

– A mesterséges intelligencia azért nem tud magyar nagy stratégiát írni, mert arra a kérdésre nem tud válaszolni, hogy mi az, ami a magyarokat közös cselekvésre indítja. Ugyanis egy politikai közösség, különösen ilyen változó és nagyon nehéz geopolitikai helyzetben akkor tud csak sikeres lenni, ha vannak olyan témák, amelyek pártpolitikai hovatartozástól függetlenül is összekötik a közösség tagjait – jelezte, kiemelve, hogy:

a mi kormányzásunk arra épül, hogy ezeket a témákat megtaláljuk, és ezekben a témákban a közösség egységes gondolkodását megerősítsük. Ilyen például az orosz–ukrán háború.

– Ha megkérdeznénk a mesterséges intelligenciát, hogy mit kell a háborúról gondolni, akkor valószínűleg valami elkenős, ide-oda mutató választ adna. De nem, a magyar nemzeti közösségnek van egy egyöntetű megközelítése: az, hogy ebből a háborúból nekünk ki kell maradni. Ugyanez érvényes a migráció ügyében. A mesterséges intelligencia valószínűleg arról beszélne, hogy a migrációnak milyen pozitív oldalai vannak. Ezt ki kell zárni, a magyar közösség tagjai ugyanis azt mondják, hogy a migráció negatív társadalmi folyamatokat indít el, ezért ezzel szemben védekezni kell. Mindig egy hasonló közös értékvállalás képes arra, hogy közös cselekvést indítson el – emelte ki.

Orbán Balázs úgy véli, a legerősebb hívószó tehát a béke, mindent ez határoz meg, akkor is, amikor a költségvetési lehetőségeinkről gondolkodik a kormány, akkor is azt kell elsősorban kalkulálni, hogy körülöttünk háborúra vagy békére kell-e számítani.

– Azon dolgozunk, hogy egy békeköltségvetést tudjunk elfogadni, amelyben adócsökkentések, béremelkedések vannak, illetve családi adókedvezmények megduplázása – mondta.

A politikus arra is választ adott, miért fontos, hogy a magyar gazdaságnak két motorja is legyen és miért állított fel hamis diagnózist Matolcsy György: szerinte a jegybank elnöke úgy tesz megjegyzéseket, mintha nem követné a magyar kormány munkáját.

– Olvasom a jegybankelnök kritikáit becsülettel, de nem igazán látom, hogy egy koherens leírást kapnék. Az egyik oldalról úgy érzem, hogy ami történik, az részben az általa korábban megírtak alapján történik – reagált Orbán Balázs.

