Szentkirályi Alexandra: Budapest nem állhat le! + videó

„A kormány határozatában garantálta, hogy csőd esetén maga fizeti ki mind a 27 ezer fővárosi dolgozót” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebookon. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, a kormányhatározat biztosítja, hogy a város Karácsony Gergelyék csődpolitikája ellenére is működni tudjon.
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta, a kormányzat és a Fidesz-frakció álláspontja egyértelmű: egyetlen budapesti sem lehet kárvallottja a városvezetés felelőtlen gazdálkodásának.
Nem szeretnénk, hogy a budapestiek attól szenvedjenek, hogy van egy olyan városvezetés, ami hat év alatt gyakorlatilag csődközeli helyzetbe vitte a fővárosi önkormányzatot
– szögezte le a kormánypárti politikus a közösségi oldalán közétett videójában.
Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergelyéknek el kell számolniuk azzal, hogy hova tűnt el sok száz milliárd forint.
De most az a legfontosabb, hogy Budapest működni tudjon, a helyiek tudják használni a városukat, és ez ne kerülhessen veszélybe
– húzta alá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.
