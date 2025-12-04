Szentkirályi Alexandra: Budapest nem állhat le! + videó

„A kormány határozatában garantálta, hogy csőd esetén maga fizeti ki mind a 27 ezer fővárosi dolgozót” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebookon. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, a kormányhatározat biztosítja, hogy a város Karácsony Gergelyék csődpolitikája ellenére is működni tudjon.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta, a kormányzat és a Fidesz-frakció álláspontja egyértelmű: egyetlen budapesti sem lehet kárvallottja a városvezetés felelőtlen gazdálkodásának.

Nem szeretnénk, hogy a budapestiek attól szenvedjenek, hogy van egy olyan városvezetés, ami hat év alatt gyakorlatilag csődközeli helyzetbe vitte a fővárosi önkormányzatot

– szögezte le a kormánypárti politikus a közösségi oldalán közétett videójában.

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergelyéknek el kell számolniuk azzal, hogy hova tűnt el sok száz milliárd forint.

De most az a legfontosabb, hogy Budapest működni tudjon, a helyiek tudják használni a városukat, és ez ne kerülhessen veszélybe

– húzta alá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)