Orbán Viktor: Megkezdődött az árvízi védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza

Megkezdődött a védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza. Ma hajnalban belépett az árhullám várhatóan legmagasabb vízszintje. Az a feladata a vízügyeseknek, katasztrófavédelemnek, és az önkénteseknek is, hogy kikísérjük az árvizet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel az árvízvédelmi operatív törzs tájékoztatóján. Ez az időszak a legnehezebb a védekezésben, úgy számoljuk, hogy jövő hét csütörtökön hagyja el a legmagasabb vízszint Magyarország területét – ismertette a kormányfő. Az időjósok szerint a jövő héten nem lesz eső, így ismert a legmagasabb vízszint a miniszterelnök tájékoztatása szerint, ennél nem kell magasabban védekezni, hacsak az időjósok nem tévednek. A második jó hír, hogy ahogy belépett a legmagasabb vízszint, az összes védművünk állta a próbát. A magas vízszint semmilyen új feladatot nem jelent a védelemben résztvevők számára a miniszterelnök tájékoztatása szerint, ugyanis ez a vízszint alatta marad a 2013-as vízszintnek.

Magabiztosak a védekezésben résztvevők

A miniszterelnök szerint a védekezésben résztvevők magabiztosak, és nyugodtak. Szervezetten végzik a munkájukat. A védekezés irányítása szempontjából vannak olyan védelmi szakaszok, amelyeken az állam tartozik közvetlen felelősséggel, és van olyan amiért az önkormányzat. Az állami védettségű területeken száz százalékos a készültségi szint. Az önkormányzatok nagy részénél is így áll a helyzet, mindenhol ötven százalék felett vannak.

A főpolgármester is részt vett az operatív tanács ülésén.

A kormányfő hozzátette: az együttműködés gördülékenyebb vészhelyzetben, nincs idő a politizálásra, most is ez a helyzet. Együttműködésre vagyunk ítélve – fogalmazott.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint csütörtökön fog tetőzni a vízszint, az árhullám tetőzése Dévény térségében van jelen pillanatban.

Budapesten szombat délután tetőzhet a vízállás, 846 centiméter magasságban. A valaha volt legmagasabb vízállás itt 891 centiméter volt. A budapesti rakpart felszabadulása így a következő hét közepén, végén várható. A vízügyből jelenleg 1288 ember védekezik. A védekezésben 1667 katona vesz részt jelen pillanatban. A honvédség 24 óránként 4 ezer embert tud beemelni a védekezésbe, de erre előreláthatólag nem lesz szükség. A katasztrófavédelemtől 988 ember védekezik, 312 rendőr, közülük 200 fő rendészeti diák, illetve 117 rab a büntetés-végrehajtás részéről, ők a rabok. Összesen 4392 fő dolgozik a védekezésben jelenleg.

Kritikus helyszínek

Orbán Viktor a lajtai szükségtározó megnyitásával kapcsolatban elmondta, körülbelül 20 centiméterrel tudják csökkenteni ezáltal a Lajta vízmagasságát. A kormányfő tájékoztása szerint az egyik legkritikusabb helyszín jelenleg Pilismarót, ma és holnap dolgozni kell a helyszínen. Pilismaróton az ártérben lévő épületeket is próbálják megvédeni, de a 11-es főúton van egy szakasz, amit nem lehet megmenteni, így terelő utakat nyitnak.

A Margit-sziget is nehéz terep, de nem ismeretlen.

Jelezte, a szigeti szállóról reményeik szerint nem kell kiköltöztetni senkit. A Batthyányi téri metró is kritikus, ott elég vékony a fal, nem lehet megakadályozni a víz beszivárgását, de még így sem kell talán a metrót leállítani. Esetleg a HÉV-et biztonsági okokból lezárják. Nehéz helyzet lesz Dunabogdányban, Leányfalun, és Tahiban. Itt szükség lesz önkéntesekre, de Vác mellett a 2-es utat is le kell majd zárni. Kismaros is nehéz terep, a település nagy része ártéren van, valamint Kisoroszi, de ők edzettek, ők meg tudják csinálni, amit kell. Árvízvédelmi létesítmények teherbírásáról elmondta, 2013 után 435 milliárd értékben hajtottak végre beruházásokat, a Duna esetében 150 milliárdot. Például Komáromnál emiatt már nincs szükség önkéntesekre, gátépítésre, vagy gátszint emelésre. Minden nagyobb veszély és baj nélkül ki fogjuk vezényelni a vizet az országból, de ehhez higgadtnak kell maradni, mert nem is meretlen a feladat, de komoly figyelemre van szükség. Így nem lesz baj, Magyarország ezt is meg fogja csinálni – zárta szavait Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Zoltan Fischer)