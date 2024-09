Plagizált Budapest programmal rugaszkodik neki a következő öt évnek a Tisza

Egyrészről mindez örvendetes, hiszen ezek szerint elfogadták és megértették javaslatunkat a közgazdászok is. Másrészt, ez azt is jelenti, hogy Magyar Péter olvassa az MSZP Rendszerváltást! programját, amely a hétköznapi emberek mindennapi problémáival foglalkozik. Tavaly megkaptuk, az emberek nem olvasnak pártprogramokat, most mégis úgy tűnik, érdekli az embereket, miről szólnak javaslataink.