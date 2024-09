Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A KC–390 Millenniummal újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar haderőfejlesztés

– A magyar haderőfejlesztés egy mérföldkőhöz érkezett, de mintha a magyar haderőfejlesztés mérföldkövei gyakrabban lennének leütve mint egy mérföld, gyakran fogadhatunk egy-egy újabb eszközt – hangoztatta a honvédelmi miniszter a KC–390 Millennium fogadásán, a kecskeméti katonai repülőtéren.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: magas műveleti értékű, új haderőt épít a magyar kormány. Elmondása szerint elsődleges prioritást élvezett a légvédelem modernizálása az orosz–ukrán háború miatt,

„ez mindannyiunk figyelmét sokkal inkább a ránk leselkedő veszélyekre fordította, és természetes módon arról gondoskodnunk kell, hogy a légterünk biztonságban legyen”.

Felhívta a figyelmet arra is, hogyhamarosan érkeznek a sugármeghajtású, könnyű kiképző repülőgépek is, amelyek egy most már részben magyar tulajdonban lévő cseh gyárból jönnek, valamint újabb négy Gripennel is gazdagodik majd a légierő flottája.

Mint mondta, a KC–390 Millennium beszerzéséről 2020-ban kötött szerződést a kormány, akkor ez még egy úttörő döntésnek számított, hiszen a gyártó a brazil állam után – a portugálokat követve – Magyarországgal kötött elsőként szerződést a régióban.

– Már több állam is köti a szerződéseket a repülőgép beszerzésére, ami nem is csoda, hiszen a tulajdonságai a legalkalmasabbá teszik arra a komplex feladatrendszerre, amit egy modern haderőnek teljesítenie kell

– mutatott rá a miniszter.