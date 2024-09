Szinte az egész nyugati világban igyekeznek kiszorítani a mobiltelefonokat az iskolákból

A magyarországi baloldal gyakorlatilag egy világtendenciával megy szembe, amikor a kormánynak azt a döntését bírálják, hogy az idei tanév kezdetétől az iskolákba nem vihetők be mobiltelefonok, illetve más okoseszközök. Noha a rendelet megjelenése óta a balliberális sajtó, a politika és annak holdudvara szinte egységfrontot alkotva vaskalaposnak, szemellenzősnek és provinciálisnak igyekszik feltüntetni a hivatalban lévő kabinetet, egy rövid nemzetközi kitekintést téve szembeötlik, hogy a baloldal valójában politikai tőkét igyekszik kovácsolni a kérdésből a gyermekek érdekeinek bármilyen szintű képviselete helyett.

Világszerte féltik a gyerekeket az okoseszközöktől

Ugyanis a tengerentúlon és számos európai országban is már több éve – sőt évtizede – napirenden van az okostelefonok és az internetezésre alkalmas hasonló eszközök kiszorítása az iskolákból. Az utóbbi időben pedig – a különböző közösségi médiumok elterjedésével – egyre gyorsabban halmozódnak azok a tapasztalatok, amelyek azt mutatják, hogy az okostelefonok és társaik rendkívül kedvezőtlenül hatnak a gyermekek egészségére és jóllétére. Például az USA egyik legtekintélyesebb egészségügyi szakembere, Vivek Murthy tiszti főorvos azt javasolta a napokban, hogy a dohánytermékek esetében alkalmazott címkézéssel kellene felhívni figyelmet a közösségi média jelentette veszélyekre. – Az a helyzet, hogy a gyerekek nemcsak a tanulásra fókuszálnak az iskolában, hanem folyamatosan a telefonjukon lógnak, csetelnek a barátaikkal, a közösségimédia-oldalakat bújják, vég nélkül görgetik a hírfolyamot – jelentette ki doktor Murthy a BBC-nek.

Kétpárti konszenzus az USA-ban a mobilok iskolai betiltásáról

Ezek az aggályok az amerikai társadalom többségével rezonálnak és az aktuálpolitikai kérdésekben egyébként rendkívül megosztott USA-ban már konszenzus kezd kialakulni a Republikánus Párt és a Demokrata Párt között arról, hogy ki kell tiltani a mobilokat az iskolákból. A BBC beszámolója szerint néhány napja Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója azt sürgette, hogy az egész állam területén tiltsák ki az okostelefonokat az osztálytermekből és hasonló szabályozás mellett tört lándzsát Kathy Hochul, New York állam szintén demokrata párti vezetője is.

Indiana is az USA két legnépesebb állama mellé állt ebben az ügyben: a Republikánus Párt színeiben politizáló kormányzó, Eric Holcomb még tavasszal érte el, hogy törvénybe fektessék a most ősszel életbe lépő tiltást. Az ugyancsak republikánus vezetésű Floridában pedig Ron Desanctis egy olyan állami szintű törvényt vitt keresztül tavaly, amely arra kötelezi az oktatási körzeteket, hogy ne engedjék be a telefonokat a tanórákra, ahogyan a közösségimédia-platformok blokkolását is előírja az iskolai wi-fin.

Az állami szint alatti kezdeményezéseknek pedig se szeri, se száma az USA területén a mobilok iskolai visszaszorítására. Az amerikai trendekre rendszerint rácsatlakozó Kanadában szintén fontosnak tekintik ezt az ügyet, a közelmúltban főként Ontario és Alberta tartományokban születtek ilyen kezdeményezések.

A tengerentúlon már az 1980-as években látták a problémát

A legtöbb amerikai közoktatási intézményben egyébként már régebb óta létezik valamilyen előírásrendszer az okoseszközök használatának szabályozására. Az amerikai oktatási tárca (US Department of Education) tájékoztatása szerint az ország iskoláinak háromnegyedében már a 2021–2022-es tanévtől kezdve betiltották a mobilok nem tanulmányi célú használatát.

Az USA-ban egyébként ennél is jóval korábban felismerték a telekommunikációs eszközök negatív hatását a diákok fejlődésére és tanulmányi eredményeire, s már az 1980-as (!) években is történtek kísérletek a kütyük kitiltására az iskolákból. Ám 1999-ben, a coloradói Columbine gimnáziumban történt, 13 áldozatot követelő lövöldözés sokkja felülírta ezeket az aggályokat és az vált elsődleges szemponttá, hogy vészhelyzet esetén a gyerekek tudjanak telefonálni.

Olaszországban a legszigorúbb a szabályozás

A telefonok iskolai betiltása Európa-szerte is aktuális téma, ugyanis a kontinensünkön szintén egyre többen ébrednek tudatára e veszélyeknek és veszik fel ellene a kesztyűt. A legszigorúbb szabályozás Olaszországban van érvényben, ahol már 2007-ben kitiltották a telefonokat az iskolákból, s bár 2017-ben feloldották az intézkedést, az 2022 óta ismét hatályos, méghozzá minden korcsoportra vonatkozólag.

Franciaországban alig több, mint egy hete jelentették be: 200 iskolában arra kötelezik a 15 év alatti nebulókat, hogy adják le a készülékeit a recepción. Amennyiben az intézkedés beváltja a hozzáfűzött várakozásokat, jövő januártól az egész államra kiterjesztik. 2018 óta egyébként már érvényben volt egy olyan szabályozás, amely amellett, hogy megtiltotta mobilkok órai használatát, megengedte a gyermekeknek, hogy maguknál tartsák azokat.

Noha Németországban egyelőre nincs központi direktíva, a legtöbb iskola mégis betiltotta a mobil- és digitális eszközöknek az oktatási célokon túlnyúló használatát. A holland állam viszont egy év elején kelt irányelvben kifejezetten javasolja a középiskoláknak, hogy tiltsák a mobilok használatát a tanórákon.

Az Egyesült Királyság döntéshozói ugyancsak meghallották az idők szavát: a westminsteri kormány nem kötelező érvényű irányelvekkel ösztökéli az angliai iskolákat, hogy az oktatási idő egészére tiltsák be a mobiltelefonok használatát. Miközben Portugáliában kompromisszumos megoldással kísérleteznek – havonta néhány napra feloldják a tilalmat –, addig Spanyolországban egyes autonóm régiókban teljesen igyekeznek kiszorítani a mobileszközöket a tanórákról.

Lengyelországban is érzékelik a tanórai mobilozás veszélyeit

A lengyel politikai elitben szintén akad szószólója a közoktatás mobiltelefon-mentessé tételének. Mateusz Morawiecki (PiS) korábbi lengyel kormányfő egy szeptember elsején kelt, angol nyelvű Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet a problémára. Szavai szerint a mobileszközök nemcsak a tanulásra és a játékra alkalmasak, hanem az internetes zaklatás különböző formáira, zsarolásra – például titokban készített kép- és hangfelvételekkel –, valamint vulgáris tartalmak letöltésére és terjesztésére.

A magyar kormány augusztus elején döntött arról, hogy kitiltja a mobileszközöket az iskolákból. A rendelet elsősorban az internetkapcsolat létesítésére képes okostelefonokra, tabletekre és okosórákra vonatkozik: a gyerekeknek a tanítási nap kezdetén le kell adniuk ezeket az eszközöket az adott intézmény házirendje szerint, s a tanítási nap végén kapják vissza azokat. Az intézkedéstől azt várja a kormány, hogy ösztönzőleg hat a diákok tanulási eredményére és egymás közötti, társas kapcsolataik kialakítására.