Víz alá került Baja egy része, több ember is az elöntött házakban maradt + galéria

Az állatok védelme is fontos

Ilyenkor a háziállatokat is igyekeznek biztonságba helyezni a gazdák. De az árvíz miatt a vadállatok sincsenek biztonságban, a 18 hektáros Gemenci erdő területén a vadállomány védelmében több intézkedést is tettek. Teljes erdőlátogatási tilalmat rendelt el a Gemenc Zrt. Azokon a töltésszakaszokon, ahol megközelíthető a gemenci erdő, őrző-védő szolgálatok, polgárőrök, illetve a Gemenc Zrt. munkatársai biztosítják a zárást, hogy ne jussanak be illetéktelenek a lezárt területekre, annak érdekében, hogy a vadak nyugalmát biztosítsák.