A Fővárosi Közgyűlés elé kerülhet holnap a budapesti olimpia kérdése

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén több mint harminc napirendi pont megtárgyalása várható, a főpolgármester előzetes jelzése alapján pedig a frakciók egyeztetnek majd egy lehetséges jövőbeli budapesti olimpia megszervezéséről.

A budapesti lakosság túlnyomó többsége, a megkérdezettek 73 százaléka támogatja a párbeszéd megkezdését egy esetleges olimpia rendezésének lehetőségéről, derül ki a Závecz Research közvélemény-kutatásából (Fotó: Teknős Miklós)

Mint ismert, Karácsony Gergely múlt csütörtökön a Facebookon közölte, hogy Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) felkérte a főváros önkormányzatát, hogy vegyen részt egy „majdani budapesti olimpia megrendezésére irányuló gondolkodásban”. A főpolgármester azt írta, hogy a felkérést a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, javasolni fogja a közgyűlésnek, hogy a főpolgármester és a frakciók vezetői együtt vegyenek részt a Magyar Olimpiai Bizottsággal való közös gondolkodásban. Azóta nyilvánosságra került a Závecz Research közvélemény-kutatása is a témával kapcsolatban, amelyből kiderül: a budapesti lakosság túlnyomó többsége, a megkérdezettek 73 százaléka támogatja a párbeszéd megkezdését egy esetleges olimpia rendezésének lehetőségéről.

Hogyan vélekednek a frakciók az olimpiáról?

Időközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is közleményt adott ki, amely szerint „partnerséget javasolnak Budapestnek”. Megjegyzik, hogy az úgynevezett tájékozódási folyamat célja, hogy a NOB és az érdeklődő fél közösen megvizsgálja, hogy megvalósítható-e az ország/város saját adottságaihoz és olimpiától független fejlesztési terveihez igazodó, a fenntarthatóságon alapuló, a házigazda és a nemzetközi olimpiai mozgalom számára egyaránt előnyös olimpia. Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában tegnap úgy nyilatkozott a témával kapcsolatban, hogy most már

szeretné, ha Budapest olimpiát rendezne.

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében tájékoztatott: a Fidesz–KDNP mindig is olimpiapárti volt, azonban egy budapesti olimpia álom marad egészen addig, amíg a főváros a csőd szélén billeg. Vitézy Dávid az olimpiával kapcsolatban óvatosságra intett, amíg nem történnek meg a nagyon fontos és egyben elengedhetetlen infrastrukturális fővárosi fejlesztések.

A Tisza Pártot megkerestük a témával kapcsolatban, arra voltunk kíváncsiak mi az álláspontjuk a témával kapcsolatban. Cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ. Magyar Péter korábban Facebook-bejegyzésében úgy vélekedett: felelős politikus nem beszélhet budapesti olimpia rendezéséről, mert a főváros nem tud megfelelni a követelményeknek a forráshiány és az átláthatatlan működés miatt.

Lesz Budapesten főpolgármester-helyettes?

A főpolgármester-helyettes személyére vonatkozóan nem lesz napirenden előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának közlése szerint.

Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán)

A helyettes megnevezése ugyanis a főpolgármester kizárólagos jogköre, rajta kívül más nem kezdeményezhet ilyet, azonban mostanáig nem sikerült dűlőre jutni az ügyben, a főpolgármester inkább nem is jelöl helyettest, attól tartva, hogy a közgyűlés úgyis leszavazza a személyi javaslatát. Karácsony Gergely továbbra is kitart Kiss Ambrus mellett, miközben a Tisza Párt Vitézy Dávidot támogatná, de a két politikai szereplő nem fogadja el a másik helyettesi javaslatát. Ha nem tudják feloldani a patthelyzetet, a Fővárosi Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet, amelynek eredményeként a főispán is kinevezheti a főpolgármester-helyettest.

A fővárosi cégek vezetőinek személyére nem, de az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokra tesz javaslatot a főpolgármester, mert sokak mandátuma lejár.

Erről Karácsony folyamatosan egyeztet a frakciókkal. Azonban úgy tűnik, hogy az egyeztetések a Tisza Párttal már kudarcot vallottak, ugyanis a párt egyik képviselője kezdeményezte az igazgatósági, felügyelőbizottsági tagságra és a vezérigazgatói és ügyvezetői pozíciókra kiírt pályázatok visszavonását és újak kiírását. Vagyis várhatóan a szerdai közgyűlésen nem sikerül majd a fővárosi cégek élére új vezetőket választani. A közgyűlésen a főváros szervezeti és működési szabályzatáról (szmsz) is döntenek.

Karácsony szmsz-módosítása

Emlékezetes, az alakuló ülésen a Tisza, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom és a Fidesz–KDNP frakciója sem akarta elfogadni Karácsony szmsz-módosítását. Akkor a képviselőcsoportok azt akarták elérni, hogy szavazzanak az új szmsz-hez benyújtott módosítókról is, mivel nem minden pont került be az előterjesztésbe azok közül, amiket a pártok kezdeményeztek.

Karácsony ezt akkor nem engedte: amellett érvelt, hogy az önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés csak az általa benyújtott szmsz-javaslatról szavazhat.

A közgyűlésen a kormány által javasolt Airbnb-korlátozásra válaszul egy tízpontos lakáspolitikai javaslatról, a diák­szervezetekkel folytatott tárgyalásokon megalkotott 24 pontos akciótervről, valamint a kikötői engedélyekre és a digitális reklámelhelyezésekre kiszabott moratóriumokról is szavazni fognak. A fővárosi Fidesz–KDNP emellett javaslatot tett arra, hogy a kormány és a főváros közösen kezdeményezze a lakhatási célú operatív programok felülvizsgálatát; a pénzt fordítsák kollégiumi férőhelyek bővítésére és megfizethető szolgálati lakások kialakítására. – 2019-ben Karácsony Gergely lakásügynökséget ígért, amit 2024-ig nem sikerült felállítani. Végül a kampány kezdetére összetákolták a Fővárosi Lakásügynökséget, ami egy totális kudarc – vélekedtek Szentkirályiék.

Lakhatási válság van Budapesten

– A szervezet a lakhatási válságot nem képes megoldani, cserébe minden egyes nap csak viszi a pénzt a kasszából. A 140 ezer budapesti bérelt lakásból fél év alatt mindössze két tucatot sikerült bevonni a programba. Ez a nullával egyenértékű – mondta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Kiemelte, a pénzégető lakásügynökség helyett a lakhatási célú fejlesztésekre tervezett csaknem húszmilliárd forintos uniós forrást hasznos beruházásokra kellene fordítani.