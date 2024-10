Csalók, csempészek, agresszorok – ilyen emberek tobzódnak a Tisza Párt körül

Emlékezetes kijelentése volt Magyar Péternek, hogy a Tisza Párthoz és a Tisza Szigetekhez csakis olyan emberek csatlakozhatnak, akiket korábban nem ítéltek el szándékos bűncselekmény elkövetéséért. Ehhez képest ködösebbnél-ködösebb múltú figurák veszik körbe a szerveződést, ráadásul már a megalakulás pillanatától fogva.

Kamupártnak alapították

Deák Boldizsár, a Tisza alapítója személyesen, illetve feleségét maga elé tolva éveken át részt vehetett egy 1200 embert megkárosító, összesen nyolcmilliárdos piramisjátékban – az ügyről lapunk is részletesen beszámolt, a cikk ide kattintva elérhető.

A bűnbanda tagjai Budapest egy frekventált pénzügyi irodaházában, a Bank Centerben béreltek irodát, itt fogadták áldozataikat, itt tartottak „beetető” előadásokat. Tanúk állítása szerint ezeken gyakran részt vett Deák Boldizsár is. A csaló célja az volt, hogy megtévesszék áldozataikat, a becsapott embereknek egy listát is összeállítottak a felkínált ingatlanokból, innen választhattak „fedezetet”.

A bírósági dokumentumok alapján pedig az látható, hogy a Tisza Párt alapítója már egyetlenegy ingatlanon is havi két, két és fél millió forintot kereshetett. A bűnbanda vezetői pedig arra használhatták fel a Deák által felajánlott ingatlanokat, hogy azokra jelzálogjogot jegyeztessenek be a „befektetők” javára, „biztosítékként”. Így győzték meg őket, hogy a befektetésük biztonságban van, aggodalomra semmi ok. Tehát ezekből az információkból az rajzolódik ki, hogy a Tisza Párt alapítója döntő szerepet játszhatott a megtévesztő hadműveletben.

Az ügy vádlottjai között volt Sájer Mária is, Magyar Péter korábbi anyósjelöltje, aki négy évet ült fegyházban. Ő volt az, aki végül felajánlotta Magyar Péternek a Deák Boldizsár által alapított Tisza Pártot, annak pénzügyi lehetőségeivel együtt.

A pártot egyébként 2021-ben alapították, azzal a céllal, hogy elindítsanak 106 egyéni jelöltet a 2022-es országgyűlési választáson.

A Tisza Párt jelöltjeinek persze akkor még nyoma sem volt a szavazólapon, úgy tűnt, az egri alapítású politikai szervezet csak egy lesz a sok kamupárt közül, amelyeket csak azért hoznak létre, hogy fel tudják venni az állami kampánytámogatást.

Erőszakra buzdítás csákánnyal felfegyverkezve

A Tisza Pártot azóta átvette Magyar Péter. A párt támogatására szerveződött rohamosztag a hetekben erőszakos akcióra készült. A tervükből végül szerencsésen semmi sem lett, ugyanis a rendőrség még időben kapcsolt.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Magyar Péter támogatására egy kisebb akciócsoportot, rohamosztagot szervezett az a férfi, aki a közösségi médiába egy csákánnyal a kezében jelentkezett be, majd egy felvételen közölte, szétverné a közmédia épületét az október ötödikei tüntetésen, erre buzdította a Tisza Párt többi hívét is.

A törekvésekből végül semmi sem lett, pár nappal a tüntetés előtt a rendőrség közölte, hogy baltával, csákánnyal, vagy egyéb szúró/vágóeszközzel nem lehet tüntetésre menni, aki ilyet tenne, arra lecsapnak.

A rendőrség még a tüntetés napján előállította a fenyegetőző férfit annak szigetszentmiklósi lakásán, ahol házkutatást is tartottak.