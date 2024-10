Orbán Viktor: Brüsszel lengyel mintára akar bábkormányt Magyarországon is

Mi, magyarok őszintén és egyenesen beszélünk a dolgokról, így a hangunk az EU-ban kicsit kilóg. Ami az igazságnak csak egy része, mivel Emmanuel Macron francia elnök nemrég tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy az unió ki fog halni, ha nem javítunk a versenyképességen – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban.

Európa nálunk találkozik

A miniszterelnök elmondta, hogy Macron kulcsszerepet játszik egy versenyképes Európa kialakításában. Jelezte, hogy a francia elnökkel az EU versenyképessége és hazánk uniós elnöksége mellett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóról egyeztettek, aminek Magyarország lesz a házigazdája. – Budapesten találkozik a nyugati világ – hangsúlyozta, hozzátéve, a csúcs előtt választ elnököt az Egyesült Államok, ami befolyásolhatja a tárgyalásokat.

Most a Nyugat van bajban

Hogy gondolkodtak hosszú időn keresztül a magyarok – tette fel a kérdést a miniszterelnök. – A szocializmus csődbe vitt minket, meg kell nézni, kik azok akik sikeresek – így folytatta, majd hozzátette az előző kérdés válaszaként: vegyük át a piacgazdaság intézményeit, amitől ők sikeresek. – Ezt a kétezres évek környékén el is végeztük. Kellenek nemzeti sajátosságok, de az irány megvan – tekintett vissza a múltra Orbán Viktor. Kiemelte: most azonban a nyugati államok vannak bajban. – Hiába sikeres a kínai gazdaság, de ha valaki azt gondolja, hogy a magyar helyzetet lehet a kínaiak módjára átszervezni, az nem igaz. A keleti modell, nálunk kulturálisan nem alkalmazható. Össze kell állítani azt a modellt, ami nekünk alkalmazható. Magyarországnak a saját útját kell járni – szögezte le a kormányfő.

Kimaradni a háborúból

A miniszterelnök elmondta, hogy az orosz-ukrán konflikus hatására sajnálatos módon a hidegháborús gondolkodás megjelent a gazdaságban is. – A hidegháborút visszahozni rossz ötlet, de sokan vannak, akik így válaszolnak az orosz.-ukrán háborúra, és már a gazdaságban is háborút hirdetnek – tette hozzá.

Jelezte, hogy azt lehetett volna gondolni, hogy az orosz-ukrán háború ügyében nincs mozgástér hazánk számára, ám abból Magyarországnak sikerült kimaradnia, pedig az egész EU ugyanazt mondta. Mint közölte, a nyugati országok épp most veszítenek el egy háborút. – Nekünk sikerült kimaradnunk a háborúból, és így egy rossz gazdaságpolitikából is ki lehet maradni – fogalmazott Orbán Viktor.

Brüsszel bábkormányt akar

A politikának van egy világa, virslit veszünk a boltban, de nem megyünk hátra megnézni, hogyan készül – folytatta egy hasonlattal a miniszterelnök, aki szerint jónak kell lenni a politikában, mi, magyarok, pedig helyt szoktunk állni. – Még az új NATO- főtitkár időszakában sem kell részt vennünk a háborúban. Találtunk mozgásteret mindig, és ez a jövőben is így lesz. Magyarországnak joga van ahhoz, hogy új gazdaságpolitikát folytasson – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki szerint egyértelmű a helyzet. – Kétségkívül kényelmesebb lenne a brüsszelieknek, ha ez a kavics, amit mi jelentünk, nem lenne a cipőjükben. Elkészült a terv, nyíltan belemondták az arcunkba, vége van miniszterelnök úr, jöjjön a következő. A lengyelek is a saját útjukat járták, náluk is ez történt – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a brüsszeli tervre Magyarország és kormánya sorsával kapcsolatban, majd emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság, valamint a néppárt mindent megtett, hogy a konzervatív lengyel kormány megbukjon. – Egy bábkormányt akarnak – tette hozzá.

Sokba kerülne ez nekünk

Jelezte, hogy az embereknek komoly fájdalmat okozna, ha engednének Brüsszel követeléseknek. – Az alacsony SZJA helyett magas adókat akarnak, azt szeretnék, hogy eltöröljük a multikra kivetett adókat, a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat eltörölnék, az agrártámogatásokat elvennék, amiket Ukrajnának küldenének. Ha egy bábkormány van, az a kérdés, hogy annak milyen hatása lesz a magyar emberekre – tette hozzá.

Növekedést hoz 2025

Az új gazdaságpolitika gyakorlati részeiről a miniszterelnök azt mondta: első helyen az amerikai elnökválasztást kell megemlíteni. – Ha Trump elnök visszatér, a háború nem fog folytatódni. Ez az első dolog. Ha nem ez történik, fennmarad a mai helyzet, az egy más gazdaságpolitikát igényel. Van olyan uniós ország, amely már a GDP négy százalékát költi katonákra, de nekünk elemi érdekünk, hogy olyan elnökség legyen, aki kimondja, ez a háború nem terjedhet tovább. Mi összeraktuk azt a csomagot, amivel kivihetjük Magyarországot a nehéz helyzetből. Ha a gazdasági semlegesség talaján állunk, a 2025-ös évben három százalék fölötti gazdasági növekedést hozhat – mondta a miniszterelnök, aki szerint vannak, akik azt gondolják, a kormány megállapítja a béreket. – Hogyan lehet ezt a hibát elkerülni? A munkaadók és a munkáltatók tárgyalnak egymással. Egyik oldalon van a tőke, a másik oldalon van a munka, a kettőnek kell megállapodni egymással. Lesz itt egy egymillió forintos átlagbér egy többéves bérmegállapodási program keretében – állapította meg.

Nemzeti konzultáció

– Harcban kell megvédeni az eredményeinket, amihez erő kell. Egyetlen dologra tudok támaszkodni ebben a harcban, a magyar emberek véleményére. Ha ez megvan, akkor meg tudom védeni az eredményeket és demokratikus felhatalmazással tudok tárgyalni. A nemzeti konzultáció megerősíti a kormányzati politikát – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ez egy közös akarat, amit végre kell hajtani. Példaként említette, hogy egy korábbi konzultációban is közölték a magyar emberek, hogy a kormány állítsa meg a migrációt. A miniszterelnök hangsúlyozta, a migráció ügyében a polgárok részéről elvárás, hogy a kormány tegyen valamit, akkor is, ha a brüsszeli bürokraták azt mondták, hogy a migrációs paktum jó, és fel kell gyorsítani annak megvalósítását, amit a hazai politikai erők a Fideszt és a Mi Hazánkat leszámítva egytől egyig támogattak. – A helyzet az az, hogy továbbra is zajlik a migrációpárti és ellenes erők közötti küzdelem, de az arányok a mi javunkra változnak – zárta az interjút a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)