Jack Sparrow és legénysége Sopronban kereste a tenger új kincsét

Hétfőn igazán érdekes látvány tárulhatott azok elé, akik a soproni Taródi-vár környékén sétáltak, ugyanis igazán különleges karakterek lepték el a környéket. A szerencsések láthattak kalózokat, brit katonákat, és egy kis szerencsével akár magát Jack Sparrow kapitányt is. Mindez egy film forgatásárának volt köszönhető, ami bár „csak” rajongói film, mégis már az első előzetes is újra A Karib-tenger kalózai világába repíti a nézőt.

A Karib-tenger kalózai generációk kedvenc meséje, ikonikus és felejthetetlen karakterekkel. A nézők imádták a filmeket, és ahogy sokan mások, Slemmer Ádám és csapata is hatalmas rajongója volt a kalózos mozinak. A rajongás szülte a most készülő produkció ötletét is, amelynek néhány jelenetét a soproni Taródi-várban forgatták – írta a Kisalföld.

A Magyar Nemzet már korábban beszámolt a készülő különleges projektről, ami A lámpás titka alcímet kapta és az 1700-as években játszódik. A történet szerint a britek megérkeznek egy indiai faluba, a gyarmatukra, és Menard kapitány vezetésével letarolják és felgyújtják az egész települést, megölik a nőket, férfiakat, gyerekeket. Keresnek valamit. Ám az, hogy pontosan mit, az csak a filmből fog kiderülni.

Fotó: Kisalföld/Máthé Daniella

Rajongóktól rajongóknak

A várban, korhű jelmezekbe öltözve elevenítették meg a kalózvilág hangulatát, a vár misztikus és varázslatos atmoszférája pedig tökéletes hátteret kínált a középkori piaci jelenetekhez és izgalmas kalandokhoz.

A forgatást egy lelkes, kreatív csapat vezeti, akik a Karib-tenger kalózai filmsorozat előtt tisztelegve szeretnék megörvendeztetni a rajongókat egyedi hangvételű filmjükkel.

Eredetileg nem terveztünk ilyen nagy projektet. Csak tesztfelvételt akartunk készíteni egy régebbi kamerával, néhány jelmezünk pedig adta magát a kalózos témához

– mesélte Slemmer Ádám, a film rendezője, aki egyben Jack Sparrow karakterét is alakítja a filmben.