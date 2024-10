Hiába húzza az időt Karácsony, legfeljebb fél éve van

Mint megírtuk, az új önkormányzati ciklus első napján, október 1-jén sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester. A politikus többek között arról számolt be, hogy a politikai helyzethez igazodva a nyáron megpróbálták kialakítani annak az együttműködésnek a kereteit, amellyel Budapest hatékonyan működhet.

Ennek érdekében október 4-re meghirdették az első Fővárosi Közgyűlést, amellyel kapcsolatban Karácsony Gergely egyúttal bejelentette, a pénteki alakuló ülésen nem tesz javaslatot főpolgármester-helyettes megválasztására. A főpolgármester jelezte azt is, hogy kizárólag akkor tudja elfogadni Vitézy Dávid jelöltségét, hogy ha vele együtt megszavazzák Kiss Ambrust is főpolgármester-helyettesnek újabb öt évre. Bejelentette azt is, hogy október elsejétől Kiss Ambrus hivatali főigazgatóként dolgozik a Városházán, ennek keretében pedig pontosan ugyanazokkal a jogkörei lesznek, mint főpolgármester-helyettesként 2019 óta.

Ahogy Lomnici Zoltán is utalt rá, Karácsony Gergely is arról beszélt kedden, hogy számításai szerint nagyjából fél év kell ahhoz, hogy egy bírósági döntés alapján a fővárosi kormányhivatal kijelölhessen egy főpolgármester-helyettest.

A főpolgármester reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mire sor kerülne a helyettes kormányhivatal által történő kinevezésére, addigra a Fővárosi Közgyűlésben konszenzus alakul ki a helyettesek személyét illetően.