Kövér László: A politikának a halál helyett az élet szolgálatába kell állnia

– A háborúkkal terhelt mai világpolitikában a 135 éve alapított Interparlamentáris Unió (IPU) akkor őrizheti meg politikai súlyát, ha a béke elérése érdekében továbbra is a párbeszéd intézménye marad – hangsúlyozta Kövér László házelnök az IPU ünnepi ülésén az Országházban. Az Országgyűlés elnöke felidézte az IPU 1896-os budapesti ülésének béke mellett kiálló zárónyilatkozatát, kiemelve, hogy a világ közvéleménye ma is békét akar, a békéhez pedig ma is elengedhetetlen a szemben álló felek közötti párbeszéd.

Értékelése szerint a regionális háborúkkal és a nukleáris világháború veszélyével terhelt mai világpolitikában a 135 évvel ezelőtt alapított IPU rendkívül időszerű és korszerű nemzetközi politikai szervezet.

– Azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a háborús érdekek és ideológiák miatt elveszítik ezt a képességüket, hitelességi, majd legitimitási válságba kerülnek

– figyelmeztetett Kövér László, megjegyezve, hogy pontosan ezt tapasztalják a jelenlegi nemzetközi politikában.

Úgy vélekedett, hogy a világpolitikában eddig a politikusok alapvetően mindig a békét méltányolták és hirdették, miközben néha a háborút cselekedték. Ha azonban a politikusok elárulják választóikat, akkor fennáll a veszélye, hogy a háborút nemcsak szolgálni, hanem már méltányolni is fogják, azaz a jövőben a béke helyett a háború válhat a politika eszményi eszközévé.

Hangsúlyozta, hogy a politikusok ezen árulásának mindenképpen ellent kell mondani, mert különben világszerte pokollá válhat az emberek számára az élet.

A politikának a halál helyett az élet szolgálatába kell állnia

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az IPU ennek hasznos és eredményes eszköze lehet.

Jelezte: az IPU alapítása óta hozzájárul a globális problémák kezeléséhez, napirendjén folyamatosan szerepelnek olyan témák, mint a fegyveres konfliktusok megelőzése és feloldása, a nukleáris leszerelés, a szegénység felszámolása, a klímaváltozás, a migrációs válság, az emberi jogok biztosítása vagy a szélsőségesség és a terrorizmus elleni küzdelem.

Tulia Ackson, a Tanzániai Nemzetgyűlés és az IPU elnöke beszédében azt hangsúlyozta: az IPU hisz a konfliktusok feletti párbeszéd erejében, ami ma rendkívül fontos, hiszen olyan globális kihívásokkal kell szembenézni, mint a migráció, a klímaváltozás, a pandémiák és az olyan háborús övezetek, mint Gáza, Libanon, Ukrajna, Szudán és más egyéb területek. Az ellentétes feleket egy asztalhoz leültetni, bátorítani a dialógust, a békét: ez van a mi szervezetünk DNS-ében – fogalmazott.