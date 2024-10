Lionel Richie visszatér Budapestre

Lionel Richie csaknem húsz év után visszatér Budapestre. A világhírű amerikai énekes-dalszerző 2025. július 17-én az MVM Dome-ban lép fel Say Hello to the Hits című európai turnéja keretében. A szervező Live Nation ismertette, hogy az előadó legnagyobb slágereit felvonultató koncertsorozat 2025. május 31-én Belfastban indul, és tizenhat országot érintve összesen 27 koncertet ölel fel. A turné augusztus 2-án Madridban zárul.

Lionel Richie a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója. A hetvenöt éves művész négy Grammy-díjat kapott, emellett begyűjtötte az Oscart és a Golden Globe-ot is, lemezeiből több mint 125 millió fogyott világszerte. Több mint fél évszázada tartó pályafutása alatt olyan slágereket alkotott, mint a Say You, Say Me, a Dancing on the Ceiling, az All Night Long (All Night), az Endless Love, a Lady, a Hello, a Penny Lover, a Truly vagy a Stuck on You.

Michael Jacksonnal közösen írta a We Are the World című zenetörténeti jelentőségű slágert.

Az énekes 1949. június 20-án született Lionel Brockman Richie Junior néven. Alabama államban, egy Tuskegee nevű kisvárosban nőtt fel. Egyetemi tanulmányai után mérnökként, majd lelkészként tevékenykedett, utóbbinak köszönhetően ismerkedett meg a soul és a gospel izgalmas zenei világával. 1967-ben barátaival megalapította az akkor még Mystics névre hallgató, később Commodores névre átkeresztelt csapatot.

Sikerük az egész hetvenes évekre kiterjedt, olyan slágerek kerültek ki albumaikról, mint az Easy, a Sail On, a Still vagy a Three Times A Lady. A nyolcvanas évek elején egyre többet dolgozott más előadókkal, Kenny Rogersszel közösen készítette a Lady című dalt, amely a slágerlisták élére került. Hasonló sikert aratott a Diana Ross-szal készített duettje, az Endless Love, amely a Végtelen szerelem című film betétdala volt. Ez a szám a Tamla Motown lemezkiadó cég legsikeresebb kislemeze lett, több mint kilenc héten keresztül vezette a listákat. A sikereket látva Richie úgy döntött, szólókarrierbe kezd, és kilépett a Commodores-ból.