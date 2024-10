Ma van az állatok világnapja

Az 1931-ben Firenzében megtartott környezetvédelmi konferencia nyilvánította október 4-ét, Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emléknapját az állatok világnapjává. Manapság a vadon élő állatfajokat – az élőhelyeik pusztulása mellett – leginkább a határokon átnyúló, illegális kereskedelem veszélyezteti, amely fajok tömegének kipusztulásáért felelős, óriási gazdasági károkat okoz, és a Föld egyes régióinak biztonságát is veszélyezteti.

Ez nemcsak a természetre, a biológiai sokféleségre, a védett fajokra és az élőhelyekre jelent fenyegetést, hanem a társadalmunkra is.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok megőrzésének és védelmének egyik legeredményesebb eszköze egy nemzetközi természetvédelmi egyezmény, a CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről)

A nemzeti kormány támogatja az állatvédő civil szervezetek munkáját, ivartalanítási programok indultak, ma már szigorúbban büntetik az állatkínzást, és az ebrendészeti telepek működése is szabályozottabb

– írta a világnap kapcsán a közösségi oldalán a Fidesz.