Magyar Péter azzal az Action for Democracyval pendül egy húron, amely milliárdokkal támogatta 2022-ben a baloldal kampányát

– Orbán Viktor az oroszbarát kormány győzelmét ünneplendő a választási csalásoktól forrongó Georgiába utazott. A kérdés az, hogy tanácsot kérni ment vagy éppen tanácsot adni – írta a Facebook-oldalán Magyar Péter, akinek a véleménye feltűnően egyezik a globalista elit értékelésével.

Ismert: Georgiában választásokat tartottak a hétvégén, amelyen az országot 12 éve kormányzó Grúz Álom párt nyert. A kampány rendkívül heves volt, a nyugati média össztüzet zúdított a kormánypártra, mivel az elutasítja az LMBTQ-ideológiát, és a külföldi érdekeket szolgáló álcivilek ellen is fellépett. A globalista elit haragja azonban nem késztette meghátrálásra a grúzokat, a választók kétharmados felhatalmazást adtak Irakli Kobakhidze újabb kormányalakításához, akik így a békére és a stabilitásra szavaztak. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Tbiliszibe utazott, hogy találkozzon az újraválasztott georgiai kormányfővel.

A globális-liberális erők véleményét jól összefoglalja a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy Facebook-posztja, amelyben a választást és a magyar kormányfőt is erős szavakkal illették. Mint a szervezet írja,

mélységes aggodalommal követik a georgiai eseményeket, ahol a legutóbbi választáson „csalás és orosz beavatkozás” történt – szerintük. – Ugyanakkor el kell ítélnünk Orbán Viktor elhamarkodott gratulációját az oroszbarát frakciónak és tbiliszi látogatását. Az EU soros elnökeként tettei szégyent hoznak az európai értékekre, és a grúz nép akaratának nyilvánvaló semmibevételét mutatják. Orbán Viktor nem az EU nevében beszél, amikor vakmerően támogatja az illegitim választásokat – írták.

Mint arról beszámoltunk, az Action for Democracy nevű, Amerikában bejegyzett szervezetet Korányi Dávid alapította. Céljuk, hogy az egyes nemzetállamokban megrendezett választásokon Brazíliától Magyarországig a liberális-globalista erőket támogassák. Korányiék kommunikációja szerint mikroadományokból tartják fenn a szervezetet, ám korábban kiderült, hogy a több millió dolláros költségvetés legnagyobb részét mindössze néhány személy állta, köztük Soros György. Az Action for Democracy a 2022-es országgyűlési választásokon hárommilliárd forintnak megfelelő dollárral támogatta a magyarországi baloldal korteskedését. Az adományok nagy része a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat nevű cégcsoporthoz került, amely az ellenzék kampányának digitális részéért felelt. Korányi Dávid egyébként Bajnai Gordon államtitkára volt 2009–2010-ben.

Magyar Pétert és az Action for Democracyt egyre több mozzanat köti össze. A Tisza Párt aktivistái az utóbbi hetekben egyre több településen elkezdték osztogatni a „Nyomtass Te Is!” lapszámait. Mindez összefüggésben lehet azzal, hogy az ingyenes újság szeptembertől hetente megjelenő tematikus különszámot hozott létre a Tisza Párt számára. A propagandalap mögött álló kiadót 18 millió forinttal támogatta korábban a az Action for Democracy, de kaptak pénzt a Norvég Alaptól és Soros György alapítványaitól is.

Visszatérve a georgiai választásokra, az eredmény és annak fogadtatása kapcsán érdemes megemlíteni Bendarzsevszkij Anton véleményét. A szakértő rámutatott, hogy az elmúlt száz év négy grúz–orosz összecsapása után az országban nem lehet oroszbarát egyetlenegy politikai erő sem, a grúzok 69 százaléka – s ez az arány egyre növekszik – a legfőbb ellenségének tekinti Oroszországot. Hozzátette: a Grúz Álom politikájának lényege a lassú közeledés az EU-hoz és a NATO-hoz, a Moszkvával való üzleti kapcsolatok fenntartása mellett.