Magyar Péter ezúttal tüntetéssel terelné el a figyelmet a botrányairól

Magyar Péter október 5-ére tüntetést szervez a köztelevízió épülete elé a Kunigunda útján. A Tisza Párt és elnöke egyebek mellett azzal indokolta a demonstráció megszervezését, hogy Magyar nem kap kellő lehetőséget. Egy alkalommal így fogalmaztak: „Nemsokára találkozunk a Kunigunda utcában. Vagy így, vagy úgy.”

Csakhogy Magyarék érvelése ezúttal sem áll meg a lábán. A Tisza Párt elnöke nemrég járt a közmédia stúdióiban: szeptember 26-án egymás után adta az interjúkat az M1-nek és a Kossuth rádiónak. Az interjúk nem a hétköznapi mederben folytak: Magyar sokszor meg sem várta a kérdéseket, inkább azokról a témákról beszélt, amelyek neki szimpatikusak voltak. Lényegében menekült a kínos kérdések elől.

A Tisza vezetője ráadásul ez előtt is kapott meghívást, többször invitálták a 48 perc című vitaműsorba, ám egyszer sem fogadta el azt, mondván: elfoglalja az árvízi védekezés. Érdekesség, hogy ugyanekkor a balliberális Partizán YouTube-csatornának hosszasan nyilatkozott.

Magyar botrányról botrányra bukdácsol

Nagyon úgy fest, Magyar ezúttal a tüntetéssel próbálja elterelni a figyelmet újabb botrányairól.

Szeptember végén közölt interjút az Index Vogel Evelinnel, ebben Magyar volt barátnője súlyos állításokat fogalmazott meg. Közölte például, hogy szerinte Magyar „alapvetően nem egy bátor ember. (…) Neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban.” Elmondta azt is, hogy Magyar az ügyészségi meghallgatása előtt „egy-két órával a kezembe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy azonnal tüntessem őket el, hogy dugjam el őket”. Ezeken kívül beszámolt arról is, Magyar vele szemben is erőszakosan, agresszíven lépett fel. Vogel Evelin pontosan úgy írta le Magyar viselkedését, ahogy korábbi felesége, Varga Judit tette még az év elején.

Az interjú után Magyar Péter zsarolással vádolta és feljelentéssel fenyegette a volt barátnőjét, ám a szakításuk körülményein kívül gyakorlatilag semmit nem cáfolt. Vogel visszautasította Magyar állításait, megjegyezve: számított rá, hogy a politikus agresszívan fog reagálni. Kérdések formájában megfogalmazva, de arra utalt, hogy a Tisza Párt elnöke fenyegette, és a családját felhasználva próbált nyomást gyakorolni rá.