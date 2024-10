MÁV: Nem lesz menetrendváltozás a HÉV-eknél

A vasúttársaság sajnálatosnak tartja, hogy a HÉV-ekkel kapcsolatban politikai vita alakult ki, ami aggodalmat kelthetett egyes utasokban, pedig azt semmilyen döntés vagy szakmai szándék nem indokolja. A MÁV-csoport hivatalos álláspontja, hogy nem lesz menetrendváltozás – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

Mint arról lapunk már beszámolt, néhány nappal ezelőtt felröppent a hír, hogy karácsony előtt, december 15-től ritkítanák három fővárosi HÉV-vonal járatait. A kiszivárgott terv szerint a jelenlegi hat kocsi helyett csak hárommal, illetve ritkábban közlekednének a szerelvények a ráckevei, a gödöllői és a csepeli viszonylatokon. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros biztosan nem járul hozzá a járatszámok radikális csökkentéséhez, Vitézy Dávid pedig, aki elsőként lépett fel a tervezet ellen, állította, hogy a MÁV–HÉV kezdeményezte a BKK-nál a HÉV-ek ritkítását. Lázár János építési és közlekedési miniszter cáfolta, hogy lenne ilyen elképzelés, és államtitkára, Nagy Bálint is rémhírnek nevezte az értesülést.

Ugyanaz a menetrend lesz a HÉV-nél

A MÁV most közölte: a HÉV-ek jövőre is ugyanolyan menetrend szerint – ugyanolyan gyakran és ugyanolyan kapacitással – fognak közlekedni, mint 2024-ben. Járműhiány nem a mentrendhez szükséges állomány, hanem a készenlétben tartott, műszaki tartaléknál állhat elő, hiszen jövőre négy motorvonat is eléri azt az életkort, amelyet követően már ki kell vonni őket a forgalomból.

A helyzet kezelhető és kezelni is fogják

– szögezték le. A többi jármű karbantartásának felgyorsításával és hatékonyabbá tételével megoldható, hogy a rendelkezésre álló járművek minél előbb visszakerülhessenek a vágányokra, így a menetrendhez szükséges járműállomány 2025-ben is folyamatosan, még egy-egy szerelvény váratlan meghibásodása esetén is biztosítható legyen. Ennek érdekében csak olyan intézkedésekre kerülhet sor, amelyeket az utasok nem éreznek meg, azaz a menetrendi kínálat nem szűkülhet és nem is fog szűkülni.

Politikai színjáték

„A közlekedésért felelős miniszter mint a HÉV-szolgáltatás megrendelője nem döntött semmilyen járatritkításról. Minden ezzel ellentétes híresztelés csak kacsa, és az egyéni ambícióktól fűtött politikai színjáték alátámasztására alkalmas csupán, éppen ezért nem veszünk részt a Vitézy-féle bizottsági performanszon” – jelentette be közösségi oldalán a Fidesz Budapest. Hangsúlyozták:

A HÉV fejlesztése kell legyen a közös célunk, nem az álhírekkel gerjesztett politikai hangulatkeltés.

„Fontos, hogy a budapestiek és az agglomerációban élők továbbra is zavartalanul vehessék igénybe a HÉV-szolgáltatást. Mi ezt támogatjuk, mert ez a budapestiek érdeke” – írták mai bejegyzésükben.