Tóta W. csúsztatásokkal mentegeti Magyar Pétert

Magyar Péter többek között azt állította – és állítja szüntelen – , hogy a Kormányzati Ellenőrző Hivatal (KEHI) lezárta a vizsgálatot „mindenféle megállapítás nélkül”. A Mandiner megjegyzi: ezzel szemben viszont a KEHI-jelentés súlyos megállapításokat tett, többek között azokat, hogy

a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központ által kötött több szerződésnél nem volt valós verseny, az ajánlattételre felkért társaságok teljesítési képessége eleve kétséges volt, és a díjazás és az ellenszolgáltatás arányosságát is felveti a jelentés.

Tóta W. szerint a KEHI azért vonult ki Magyar Péter miatt, mert „elcsattant egy tányér” – írja a Mandiner. Tóta W. azt is írta: Magyar „kicsekkolt a rendszerből”, ami szintén kérdéses, hiszen maga Magyar is elmondta, miután kitették a szűrét a pozícióiból, még januárban is állásért kilincselt, amihez – a saját bevallása szerint – a volt felesége segítségét kérte.

Tóta W. arra is utal, hogy Magyar Péter a túlárazott szerződéseket központi utasításra írta alá, amely szintén nem túl reális,

hiszen a problémás szerződések a PlanB Kft. és a Diákhitel Zrt. között köttettek meg,

a PlanB-ben pedig hogy, hogy nem Magyar Péter öccse is fizetési listán volt – amit egyébként Magyar Péter is bevallott, kamerák előtt.