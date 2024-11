Berobbant a kaposvári mérnökképzés

Kaposvár polgármestere, Szita Károly éppen a héten jelentette be, hogy a kínai óriás techvállalat, a Jiecang Linear Motion ipari gyártósorai 2025 első negyedévében indulnak, de már most bővítést terveznek. Ugyancsak a második óriáskemencéjét építi az egyik legnagyobb török üveggyár, és a helyi vállalkozók sem akarnak lemaradni. Az országosan is elismert, külföldi piacra gyártó Szabó Fogaskerékgyártó Kft. is hamarosan átadja új üzemét.