Böjte Csaba: A világ csak csomagolópapír, a lélek viszont örök + videó

– Nekem annyira tetszik, hogy a mi emberségünket Isten úgy alkotta meg, hogy az Jézusnak is megfelelő legyen. Döbbenetes, nem? Mert ha te is készítesz valamit a magad és gyermeked számára, úgy csinálod meg, hogy az nagyon jó legyen. És az emberségünk nemcsak Isten számára kompatibilis, hanem az örökkévalóság számára is az. Igen, te olyan vagy, hogy kapcsolódni tudsz az éghez, részévé tudsz válni a végtelen mindenségnek. Ezek olyan távlatok, és akkora emberi méltóságot, valamint felelősségtudatot adnak nekünk, hogy ha erre ráébredünk, mindent sokkal komolyabban fogunk venni – fejtette ki a ferences rendi szerzetes.

Hozzátette: a nehézségeket és a gondokat a kereszténység is érzi, de valahogy mindennek távlatában nézve, minden átalakul. Könnyebbé és élhetőbbé válik.

A ferences rend zarándoklati évet hirdetett meg Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára. Böjte atya és munkatársai részben ezért, részben pedig alapítványuk névadójának életútját megismerve szerveztek zarándokutat Olaszországba. Mint Csaba testvér mondta, a hatnapos útról csodálatos lelki és szellemi munícióval tértek haza. Ezért is ajánlja mindenkinek, hogy vegye fel a bakancslistájára Assisit vagy például Grecciót. – Mert a zarándok nemcsak térben utazik és gyönyörködik, hanem függőleges utat is bejár Isten világa felé – tette hozzá a szerzetes.