Élet-halál kérdés a Soros-szervezeteknek, hogy támadják a szuverenitásvédelmi törvényt

Mint írták, emögött többek között az a körülmény is állhat, hogy a még nagyobb nyilvánosság, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkájából fakad, akár anyagilag is súlyosan érintheti ezeket a szervezeteket, sőt a külföldről forrásokhoz jutó pártok is profitálhatnak egy eredményes beadványból.

📌Soros-szervezetek is támadják a szuverenitásvédelmi törvényt az AB előtt



A TIM-hez úgynevezett amicus curiae, támogató szakvéleménnyel csatlakozott az Amnesty Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság, illetve 29 másik civil szervezet. Állításuk szerint a szuverenitásvédelmi törvény rendelkezései sértik az alaptörvényt, a véleménynyilvánítás szabadságát, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogokat, ellentétesek a jogállamiság elvével és nemzetközi szerződésbe is ütköznek.