Ennyi volt, megszűnik az ingyenes parkolás a VI. kerületben

Jövő évtől 36 ezer, a két tonnát meghaladó járművek esetében 72 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj a VI. kerületben – közölte a Momentum.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere a közösségi oldalon úgy fogalmazott: eljött az idő, hogy Budapest belső kerületei között Terézváros is rátérjen egy másik útra, és több nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan enyhítse a környezeti károkat, unokáinknak is élhető belvárost hozzon létre. Ehhez pedig csökkenteni kell a belvárost használó autók számát úgy, hogy az eddigi ingyenes közterület-használatot megszüntetik, és 36 ezer forintos éves tarifát vezetnek be az első autókra a VI. kerületben.

Nem csak Terézvárosban kell számítani drágulásokra, Ferencvárosban a díjak a mostaninak a tízszeresére növekedhetnek. Erzsébetváros is csatlakozott a lehúzáshoz. A VII. kerületben már az első nap több százan írták alá az éves lakossági parkolási díj gigászi emelését ellenző online petíciót.