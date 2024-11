Ezek a legnépszerűbb szaloncukrok, zalai cukrász avat be az idei újdonságokba

Karamellás, tojáslikőrös, pisztáciás és a piemonti mogyorós szaloncukor is helyet kapott Vadócz Jenő cukrász idei kínálatában, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrásza a Zaol.hu-nak mesélt arról, hogy a minőségi szaloncukor készítésének alapja a prémium alapanyagok használata és a szakértelem.

Vadócz Jenő és csapata még 2020-ban, a Covid-járvány idején kezdett kézműves szaloncukor készítésébe. Az ötlet az volt, hogy a téli hónapokban is munkát adjanak a kollégáknak, miközben a Balaton téli turizmusát is élénkítik.

A kézműves szaloncukrok gyorsan népszerűvé váltak, az első nagy siker 2022-ben érkezett, amikor a Promenád Kávéház második helyezést ért el az Év Szaloncukra versenyen és megnyerték az Év Karamellás Szaloncukra díjat. A csúcsot azonban 2023-ban érték el: a közel 200 induló közül az ő diós-fügés szaloncukruk nyerte el az Év Szaloncukra címet. Ez a kombináció azóta fagylaltként, sőt bejgliként is debütált, ami idén az ínyenc kategóriában második helyen szerepelt.

Vadócz Jenő szerint a minőségi szaloncukor készítésének alapja a prémium alapanyagok használata és a szakértelem Fotó: Mészáros Annarózsa

Otthon is elkészíthetjük

A különleges édességek otthoni megalkotására is adott néhány tippet, elárulta, hogy a marcipános szaloncukor könnyen elkészíthető, ha megfelelő alapanyagokat használnak, és ügyelnek a csokoládé temperálására.

A temperálásnak köszönhetően a csokoládé szobahőmérsékleten is roppanós és fényes marad. Az 1:1 arányú marcipán masszát szoktam javasolni, ez egy rész cukor, egy rész mandulát tartalmaz és biztos siker

– mondta.

Megjegyzi, a szaloncukor szerepe is változik, amíg egykor a karácsonyfán helyezték el, ma már egyre inkább tálakba kerül, ahol a vendégek szabadon csemegézhetnek belőle. Ez a trend is mutatja, hogy a szaloncukor nemcsak az ünnepi dekoráció része, hanem valódi gasztronómiai élmény is.

„A kézműves szaloncukrok és innovatív ízek nemcsak a karácsonyi ünnepeket teszik különlegessé, hanem arra is emlékeztetnek, hogy a hagyományok tisztelete és az újítás kéz a kézben járhat, a magyar szaloncukor-kultúra megújításához is hozzájárulnak. Tiszteljük a hagyományokat, de fontos a megújulás is” – fogalmazott Vadócz Jenő, aki szerint a karácsonyi édességek mellett van, ami még ennél is fontosabb: a cukrász minden évben feldíszít egy karácsonyfát a vendégekkel, amelyet hátrányos helyzetű gyermekeknek vagy szervezeteknek ajánlanak fel.