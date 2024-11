Gulyás Michelle is ott lesz az idei Forrásponton

A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 ezer fiatallal találkozott a Papp László Budapest Sportarénában – emlékeztetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). Majd jelezték: idén ugyan a szentatya nem várható az eseményre, de a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltáriszentségben jelen lévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is.

A Forráspont a fiatalokat idén november 23-án, szombaton, 14 órától a BOK Csarnokban várja. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak.

Az eseményen tanúságot tesz Horváth Kristóf, Andrásfalvy Mirjám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michelle olimpiai bajnokkal,

aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítást Gájer László atya tartja, majd a 17.45-kor kezdődő szentmisét Fábry Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoky Kati és Fogarasi Botond lesznek.

A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni, azonban a helyek száma korlátozott.