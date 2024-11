Gyanús vietnámi lájkroham Magyar Péter Facebook-oldalán + fotók

Gyanúsan sok újonnan létrehozott vietnámi profil lájkolja Magyar Péter vasárnap esti élő videóját – szúrta ki a Mandiner. A hírportál átfutotta a 28 ezer interakció egy részét, és kiderült, nagyjából minden harmadik-negyedik vietnámi profilról érkezett.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke vasárnap délután 16 órára hirdetett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, melyet úgy harangozott be közösségi oldalán, mint a magyar Watergate-botrányt, melyen egy lehallgatási ügyet ígért nézőinek. Korábban a volt feleségéről készített hangfelvételt, amikor is Varga Judit volt igazságügyminiszter otthonukban, a saját konyhájukban beszélgetett kettesben a Tisza Párt elnökével.

Magyar Péter kitért Vogel Evelinre, aki az Indexnek adott interjújában beszélt Magyar Péterről és arról, miért félt Magyartól, de mesélt a Tisza Párt megalakulásáról és arról is, miként viselkedett korábbi kedvese az EP-választás kampányában.

Úgy tűnik viszont, a „magyar Watergate-botrány” nem üthette meg az emberek ingerküszöbét, ezért Magyar Péterék biztosra szerettek volna menni a lájkok számát illetően. Emlékezetes az is, a Tisza Párt elnöke nemrég arról is beszélt, hogy szerinte „letekerte” őt a Facebook, és lájkolásra buzdította híveit. A Mandiner készített néhány képernyőképet a bejegyzésre adott reakciókról:

