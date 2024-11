Hosszú távú stratégiával készül a DK 2026-ra

Hosszú távú stratégiával szeretne ismét a baloldal vezető ereje maradni a Demokratikus Koalíció, ezt jelzi, hogy a párt meglepően korán, már másfél évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt elkezdte bemutatni képviselőjelöltjeit. A párt saját honlapján, illetve közösségi oldalán is folyamatosan jelennek meg az aspiránsok, eddig tíz jelöltet hoztak nyilvánosságra.

A párt célja, hogy mind a 106 választókörzetben saját egyéni képviselőjelöltet állítson,

mégpedig azért, hogy „minden egyes választókörzetben legyen lehetősége az ott élő embereknek baloldali jelöltekre szavazni, mert hisszük, hogy a választópolgárok jelentős része nem támogatja a jobboldali ellenzéki pártokat.” – Ezek a magyar emberek nem értenek egyet a jobboldali pártok – mint a Fidesz, a Tisza, a Jobbik vagy a Mi Hazánk – által képviselt keresztény, konzervatív, vagy éppen szélsőséges értékrendekkel – olvasható a honlapon, ahol – a legutóbbi baloldali összefogás ellenére elbukott választás után – ismét azzal érvelnek, a baloldal jelöltjei nélkül nem győzhető le Orbán Viktor 2026-ban.

– A fentiekből látszik, hogy a DK hosszú távú stratégiával vág neki a 2026-os választásnak. Egyfelől megpróbálják továbbra is dominálni a baloldalt, ugyanis

a vitatott, a manipulatív módon készített, ezáltal bizonytalan közvélemény-kutatások ellenére elmondhatjuk, hogy nem a jobboldali, hanem a baloldali szavazók többsége fordult a Tisza Párt felé

– fogalmazott lapunknak Nagy Ervin, aki szerint a DK ezért arra törekszik, hogy legalább a politikai kommunikáció szintjén próbálják magukat a baloldal domináns pártjaként megmutatni. Az elemző szerint a stratégia másik része pedig, hogy

a DK-ban már készülnek a 2026-os alkudozásra és esetleges együttműködések megkötésére.

– Az még nagyon bizonytalan, hogy az együttműködésben ki lesz benne, de a DK úgy készül, hogy valamilyen megállapodást minden ellenzéki erővel, akár a Tiszával is kötni kell, még ha ez nem is olyan erős szövetség, de valamilyen koordinált együttműködés szükséges lesz – vélekedett az elemző.

Kiemelte, egy ilyen alkudozási folyamatban jó stratégia, hogy a DK 2026-ra már a 106 egyéni képviselőjelöltjét bemutatja. – Ez egy üzenet a Tisza felé, miszerint nem ijedtünk meg, itt vagyunk, és ha alkudozni kell, nekünk már ismert embereink vannak. De üzenet a kis pártoknak is, az MSZP-nek és a Párbeszédnek, kész tények elé állítva őket, szándék szerint akár teljesen el is nyomják őket – mondta Nagy Ervin.

Arra a felvetésre, hogy a DK következetesen jobboldali pártként aposztrofálja a Tiszát, az elemző azt mondta,

az hogy miként definiálja a DK Magyar Pétert és pártját, félrevezető, mert a politikai programban és a politikai célokban sokkal közelebb állnak egymáshoz.

– Az Ukrajna melletti kiállás, a háborúpártiság, az európai ügyészséghez való csatlakozás, az uniós minimálbér, ezek mindkét pártnál jelen van – sorolta.

De – mint mondta – van még egy oka annak, hogy Gyurcsányék következetesen a jobboldalhoz teszik a Tiszát, a DK ugyanis érzékeli, hogy az ő szavazóikat elcsábította Magyar Péter. – Magyar Péter politikai karaktere most nagyon sokat sérült, ezáltal a Tisza helyzete is megingott, és ebben a helyzetben próbál a DK olyat mutatni, amiben ő jobb, és ez a szervezettség, a beágyazottság – fogalmazott Nagy Ervin, hozzátéve,

Magyar Péterék erőforrás híján vannak, a pályáztatás pont az eltakarása annak, hogy nincs emberük, 106 helyen nem tudnának jelöltet állítani.

Az elemző szerint a DK-val szemben a Tisza most kivár, hiszen van más bajuk is. – Gyurcsányék helyzetelőnyben vannak, hiszen Magyar botrányai miatt a párt megakadt a szervezetépítésben is. Most ugyan országjárásba fogott Magyar, hogy visszaépítse magát, meggyőzze a bizalmat vesztett közösséget, de nem valószínű, hogy a Tisza elnöke őszinte beszélgetésben majd belátja, hogy hibázott – vélekedett.

Hangsúlyozta azt is,

a DK a hosszú távú stratégiával nem a Fidesszel, hanem a Tiszával versenyez, hiába mondják, hogy a kormányt akarják legyőzni.

– Ráadásul van egy nyugati nyomás az unió részéről, ahol ugyanazt akarják elérni, mint amit Lengyelországban sikerült, azaz a jobbközép fogjon össze a baloldallal, és így győzzék le az Orbán-kormányt. Ez nyomás lesz mindkét párton, amikor majd egymással alkudoznak – mondta Nagy Ervin.