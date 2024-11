Komoly szigorítások jönnek a rollerek használatában

Jelentős szigorítást javasol az uniós országokban az európai közlekedésbiztonsági szervezet (ETSC), miután jelentősen nőtt az e-rollerrel elszenvedett balesetekben elhunytak száma – olvasható a kozlekedesbiztonsag.kti.hu oldalon.

Számos ponton beavatkozást, szigorítást sürgetnek

Az ETSC azt javasolja az Európai Uniónak és a tagállamoknak, hogy az ezekkel az eszközökkel szemben támasztott új követelményekről mielőbb készüljön egységes szabályrendszer, amelynek megalkotása során:

maximálják ezen eszközök sebességét 20 km/órában

maximális gyorsulásuk ne lehessen nagyobb 2 m/s²-nál

minimális lassulási képességüket 3,5 m/s²-ban állapítsák meg

írjanak elő dupla fékrendszert: az elektromos fékezés mellett mechanikus fékeket is alkalmazni kelljen

legyen kötelező első és hátsó világítás

kötelezzék a gyártókat/forgalmazókat rá, hogy a ma általánosnak mondható méretűnél nagyobb kerekekkel szereljék fel az elektromos rollereiket

írják elő kötelezően valamilyen irányjelző használatát

legyen kötelező tartozék valamilyen hangjelző eszköz (csengő, elektromos duda)

írják elő továbbá olyan manipulációellenes mechanizmusok beépítését, amelyek megakadályozzák például a leszabályozás megszüntetését.

A szervezet az eszközök használatára is javaslatot tett, melyben arra kérik a tagállamokat, hogy:

16. betöltött életév legyen az alsó korhatára ezen eszközök használatának a közlekedésben

tegyék kötelezővé sisak használat

tiltsák meg kategorikusan utas(ok) szállítását az e-rollereken és a hasonló eszközökön

írják elő, hogy ezen eszközök sem használhatók ittasan és kábítószer hatása alatt

szabályozzák a járdán való közlekedésüket

indítsanak kampányokat az elektromos rollerek biztonságos használatának oktatására, megismertetésére

Az ETSC ajánlásai számos ponton egybecsengenek a már formálódó hazai közlekedési szabályrendszerben eddig körvonalazódott elképzelésekkel: jelenleg is tilos Magyarországon ittasan és bódult állapotban e-rollerezni, amely megszegésének szabálysértési és/vagy büntetőjogi következményei is lehetnek, és egyre gyakrabban vannak is.

Egyre több az e-rolleres baleset

A jelentésben emlékeztetnek, hogy bár az e-rollerek csak 2018–2019-ben jelentek meg az európai piacon, ma már bejáratott és népszerű eszközei a városi közlekedésnek. Feltűnésük és tömeges használatuk azonban bizonyos fokú kockázattal is jár, amit a jelenleginél hatékonyabban kell kezelni. Az elérhető adatok szerint 2021 és 2022 között 81-ről 119-re nőtt az e-rolleres közlekedési balesetben elhunytak száma és több ezren sérültek meg.

A szakértők szerint ez a szám viszont jóval magasabb lehet, lévén, hogy számos uniós tagállamban egyáltalán nem gyűjtenek adatokat az elektromos rolleresek által elszenvedett és okozott balesetekről.

Magyarországon az ORFK és a KSH által közösen kidolgozott módszertan alapján kiderült, hogy hazánkban kétszer annyi e-rolleres okozója van a baleseteknek, mint ahány vétlen áldozata. Az év első hat hónapjában már 320 olyan személyi sérüléses baleset történt országszerte, amelyekben valamilyen formában mikromobilitási eszközök is érintettek voltak – hívta fel a figyelmet korábban Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője.