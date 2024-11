Közeleg a határidő, jobb, ha minél előbb digitális állampolgárokká válunk + videó

Nem maradt sok időnk, jövő év január 16-tól megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu, és a helyébe az Ügyfélkapu+, valamint a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) érkezik.

Mint arról lapunk is beszámolt, az európai uniós szabályozás, azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek már nem felel meg teljeskörűen az Ügyfélkapu, ezért ez a felület megszűnik. Az Ügyfélkapu+ és a DÁP sok szempontból, többek között kiberbiztonsági szempontból is biztonságosabb.

Fontos, hogy az Ügyfélkapu+ regisztrációt végezzük el 2025. január 15-ig, mert 2025. január 16-án már nem fogunk tudni elvileg belépni az ahhoz tartozó felhasználónévvel és jelszóval a hagyományos Ügyfélkapuba.

Ha egyik regisztrációt sem végezzük el január közepéig (Ügyfélkapu+ és/vagy DÁP), nem lesz lehetőségünk elektronikusan elintézni azokat az ügyeket, amelyekhez ügyfélkapus belépés szükséges.

Így működik az Ügyfélkapu+ regisztráció

A Kisalföld cikkében részletesen kifejti, mi is a teendő az Ügyfélkapu+ igénylése előtt. Először is töltse le Android eszközre a Google Authenticatort vagy a Microsoft Authenticatort, iOS eszközére a Microsoft Authenticatort. Ha nincs okostelefonja vagy tabletje, a TOTP.APP webes hitelesítő alkalmazást is használhatjuk.

Ezután Ügyfélkapu+ igényléséhez nyissa meg az Ügyfélkaput. Kattintson a Bejelentkezés, majd az Ügyfélkapu gombra. Jelentkezzen be az Ügyfélkapu felhasználónevével és jelszavával. Bejelentkezés után kattintson az Ügyfélkapu+ igénylése gombra, majd a Tovább az Ügyfélkapu+ igényléséhez gombra. A képernyőn megjelenik egy QR-kód.

Nyissa meg az okostelefonjára vagy tabletjére telepített hitelesítő alkalmazást, és olvassa be a QR-kódot. Adja meg az Ügyfélkapu jelszavát és a hitelesítő alkalmazás által generált kódot, majd kattintson a Tovább gombra, majd a Mentés gombra, mentse el az űrlapon megjelenő törlőkódot, és kattintson a Befejezés gombra.

Fontos, hogy ezután már csak Ügyfélkapu+-szal tudunk majd bejelentkezni az állami weboldalakon és alkalmazásokban

A DÁP-pal jobban jár

Ha ennél egyszerűbb megoldást szeretne, akkor érdemes a DÁP-ot használni, hiszen ebben az esetben nincsen szükség felhasználónév és jelszó megjegyzésére, a telefonos azonosítást követően már intézhetjük is ügyeinket.

A Digitális Állampolgár alkalmazás célja ugyanis éppen az, hogy még inkább megkönnyítse és mobiltelefonról is lehetővé tegye a hivatalos ügyintézést. Ráadásul az alkalmazás funkcionalitása folyamatosan bővül.

A regisztrált digitális állampolgárok szeptembertől a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével a jelenleginél sokkal egyszerűbben be tudnak lépni az azonosítást igénylő mintegy 200 állami weboldalra, így például a Magyarország.hu-ra, az Egészségablakba, az eSZJA-ra, a tárhelyükre és a többi állami szolgáltatásba.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználónevük és a bonyolult, hosszú, kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktereket is tartalmazó jelszavuk beírása helyett elég lesz elővenni a telefont, a Digitális Állampolgár alkalmazással beolvasni az adott felületen megjelenő QR-kódot, és az applikáció máris elvégzi az azonosítást, és beléptet az oldalra.

Ez a belépési mód ráadásul nemcsak nagyságrendekkel egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen nem kell egy sokadik jelszót észben tartani, de biztonságosabb is a korábbiaknál, az alkalmazást ugyanis ujjlenyomatukkal vagy arcfelismeréssel is védhetik az állampolgárok, így ahhoz csak ők férnek hozzá.