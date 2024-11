Óránként akár 1600 forintba is kerülhet a parkolás Budapesten a Karácsony–Vitézy-tandem miatt

A Fővárosi Közgyűlés tegnap úgy döntött, hogy továbbra sem lesz fizetős a parkolás hétvégén a belvárosban. Ezzel mintegy lemondtak arról, hogy rövid távon tehermentesítsék a belvárosi kerületeket, beleértve Terézvárost is a ránk nehezedő hihetetlen nyomástól. Nálunk, ahol a legmagasabb az egy négyzetméterre eső kulturális intézmények, színházak száma, ahova hétvégente is rengetegen érkeznek bevásárolni, szórakozni, ahol a Városligetben és az Andrássyn és környékén tartott nagyszabású események miatt folyamatosan tele vannak a parkolóhelyek, különösen fontos lenne, hogy hétvégente is fizetni kelljen az idelátogatóknak a parkolásért