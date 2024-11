Szélsőbaloldali antifás aktivista vette védelmébe Magyar Pétert

Figyelemre méltó egybeesés, hogy miután az utóbbi hetekben megszaporodtak Magyar Péter agresszív, erőszakos megnyilvánulásai, a hazai baloldal egyik legszélsőségesebb provokatőre tűnt fel a Tisza Párt környékén. A magyar Antifa-mozgalomhoz is szorosan kötődő, MSZP-s Antal Nikolett, vagy „művésznevén” Nikó Magyar egyik múlt hétvégi, vámospércsi rendezvényén bukkant fel és támadt az M1 riporterére, amikor utóbbi kérdéseket akart feltenni a távozni készülő Tisza-vezérnek. Antal egy halom havat szórt Császár Attila nyakába, majd pedig egy jeges hódarabot hajított a közmédia riportere felé, a több millió forintot érő kamera lencséjét találva el vele. Az erőszakos akció láthatóan imponált Magyar Péternek, ugyanis egy későbbi hajdúhadházi eseményén, a szimpatizánsai előtt beszélve „elég vicces jelenetnek” nevezte, „amikor egy hölgy hógolyóval hátulról jó erősen fejbe vágta (az M1 riporterét)”.

Antal Nikolett és antifás társai az elmúlt évek kormányellenes megmozdulásain rendre szervezetten hergelték a tüntetőket, a rendőrökkel összecsapva pedig túlkapásokat igyekeztek kiprovokálni, sikertelenül.

A recept mindenhol hasonló volt: a csoportosulás egyik fele a rendőröknek feszülve igyekezett áttörni a sorfalat, miközben a többiek a hátsó sorokból dobálták az egyenruhásokat. Így tettek például az MTVA székháznál tartott 2018-as demonstráción, valamint a túlóratörvény kapcsán szervezett 2018-2019-es tüntetéseken.

Több jel is arra utal, hogy professzionális rendbontásról volt szó, így például az MTVA székháznál ipari könnygázmaszkot viseltek Antalék. A megmozdulásaiknak ugyancsak elmaradhatatlan tartozéka a vörös-fekete antifa zászló. Antal Nikolették a budai Várnál tartott, 2022-es pedagógustüntetésnél is megjelentek, a fentiekhez hasonló módszereket alkalmazva.

De ők voltak a hangadói az úgynevezett netadó elleni, 2014-es megmozdulásnak, ahogy ők vitték a prímet a Liget Budapest projekt beruházásai elleni tiltakozásban is. A „fák védelme” jegyében lebontották a munkaterület kordonjait, több helyen is betörték a védőfalat, megrongálták a munkaeszközöket, és különböző módokon – például hangosbemondóval, valamint magukat a kordonhoz bilincselve – igyekeztek hátráltatni az építkezést.

Antal ott volt a 2023. októberi, Sopronba szervezett antifatüntetésen is, amikor a szervezők ki akarták tűzni a mozgalom zászlaját a városházára.

Érdekesség, hogy Antal Nikolett a legtöbb ellenzéki tüntetésen a nagybátyjával vesz részt, s már a Magyar Narancsnak adott 2014-es interjúban is arról beszélt, hogy a Szabadság téri demonstráción is együttműködtek: a hangosítás szállítójaként, a nagybátyjával közösen végezte a technikai teendőket. Sőt, a téren elhelyezett emlékmű meggyalázásában is összejátszott a rokonával: amíg ő egy „Gyászoljuk a demokráciát” feliratú zászlót aggatott Gábriel arkangyalra, addig a nagybátyja „fedezte”. Különös, hogy a baloldali aktivistáskodást családi vállalkozás szintjén űző nő – saját bevallása szerint – akkoriban (is?) munkanélküli volt, és napi egyszer önkormányzati étkeztetést vett igénybe, emellett havi 22 ezer forintos támogatással próbálta „kibekkelni”, amíg munkát „talál”.

