Szürreális meghallgatás: a Momentum román testvérpártjának képviselője a keleti vakcinák miatt támadta Várhelyi Olivért

Az európai szolidaritás elárulásával vádolta kérdésében Vlad Voiculescu román politikus Várhelyi Olivér magyar uniós biztosjelöltet a szerda esti bizottsági meghallgatásán. A liberális EP-képviselő amiatt fogalmazta meg ezt a vádat, mert a magyar kormány a Covid-járvány idején – egyébként a nyugati vakcinák beszerzése mellett – az orosz és a kínai oltóanyagok alkalmazását is lehetővé tette a magyarok számára.

A felvetés egyébként ismerős, és ez nem is a véletlen műve: a román képviselő ugyanis a Momentum korábbi támadását visszhangozta. Az Európai Parlamentből júniusban a magyar választók által kiszavazott Momentum pedig Voiculescuék „testvérpártja”.

Fekete-Győr András akkori pártelnök 2020-ban ennek a román formációnak a támogatását kérte – mintegy az RMDSZ helyett – a Momentum erdélyi híveitől. „Most vasárnap önkormányzati választások lesznek Romániában, és így Erdélyben is. És van egy párt, ami a mi testvérpártunk, úgy hívják, hogy USR-PLUS. Arra szeretnélek titeket kérni, hogy ahol csak tehetitek, támogassátok ott az USR-PLUS jelöltjeit.”

Vlad Voiculescu mostani kirohanása Várhelyi Olivér ellen ismerősen hangzik, hiszen pontosan ugyanezzel támadta a kormányt a Momentum is a világjárvány idején. A párt Gyurcsány Ferenccel szövetségben a kínai és orosz vakcinák felhasználásának felfüggesztését követelte egy parlamenti javaslatban 2021-ben. Mindezt úgy, hogy kiderült, eközben Szputnyik vakcinával oltatta be magát Szemző Áron, a Momentum Pest megyei frakcióvezetője is.

Ami pedig a román liberális politikust illeti, ő egy diplomabotránnyal írta be nevét a román politikatörténetbe. 2021 februárjában írta meg az Origo, hogy hazugságok sorozatába keveredett Vlad Voiculescu román egészségügyi miniszter, a Momentum román testvérpártjának, az USR-PLUS-nak a politikusa. Az akkori cikk szerint valószínű, hogy a politikusnak semmilyen egyetemi végzettséget igazoló diplomája nincs. Másrészt Voiculescu nem volt hajlandó vállalni a politikai felelősséget a koronavírusos betegeket kezelő, bukaresti Matei Bals járványtani kórházban történt, 16 halálos áldozattal járó tűzeset miatt.

A román politikus azt állította, hogy a diplomája a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemről (Wirtschaftsuniversität Wien-WU) származik, amit elismert a felsőoktatásbeli diplomák romániai honosításával foglalkozó intézmény, a CNRED is. Egy lap megkérdezte a bécsi egyetem egyik tanárát, Gerhard Speckbachert a témáról, aki azt mondta, hogy Ausztria a bolognai rendszerre csak 2006-ban tért át, tehát egy 2001-ben megkezdett képzésről az egyetem nem állíthatott ki 2011-ben diplomát az új rendszer alapján.

Az egyetemi tanár – aki Voiculescu képzéséért is felelős volt – közölte, a politikus a „Meisterklasse Osteuropa (High-Potentials 1-jähriges Programm der Wirtschaftsuniversität Wien und BA)" nevű programban vett részt, ez nem mesterképzés, hanem csak egy egyéves képzés, Voiculescu pedig ezt végezte el és kapott róla igazolást (Diplomstudium Betriebswirtschaft).

Gerhard Speckbacher nem tudott arról, hogy a későbbiekben a román politikus szerzett volna diplomát az egyetemen. Hozzáfűzte: Ausztriában keményen küzdenek az ellen, hogy bárki is hamis diplomával mutatkozzon, az pedig elszomorítja, hogy valaki, aki nem mond igazat a tanulmányairól, ilyen magas tisztséget tölthet be Romániában.

Voiculescut végül nem sokkal később, 2021 áprilisában felmentették.