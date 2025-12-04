Autósok, figyelem! Leállítják a forgalmat az M5-ösön Soroksárnál péntek éjjel

Többször leállítják a forgalmat pénteken 20 órától szombaton hajnali 4 óráig az M5-ös autópályán Soroksár térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A tájékoztatás szerint az autópálya forgalmát változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla cseréje miatt állítják le.

A Magyar Közút arra kéri a járművezetőket, hogy tájékozódjanak a forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)