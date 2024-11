Újabb eljárásokat indított az NMHH több csatorna ellen is

Újabb nyertest hirdettek rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázaton, valamint hatósági eljárások indításáról is határozott a médiatanács a keddi ülésén. Továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) korhatár-besorolásra vonatkozó jelzéseit a holland társhatóság több esetben is figyelembe vette – közölte az NMHH.

A médiatanács által egy Kiskunfélegyháza telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára kiírt pályázatának a Mosoly Média Nonprofit Kft. lett a nyertese. A cég a Rádió Smile állandó megnevezéssel jelenleg is kisközösségi médiaszolgáltatást működtet a településen, egyedüliként nyújtott be érvényes és minden feltételnek megfelelő ajánlatot a pályázati eljárásban.

A testület azt is megállapította, hogy a Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 állandó nevű rádiós médiaszolgáltatás július 9. és 15. között megsértette szerződéses vállalásait, mivel nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, helyi közélettel foglalkozó, illetve a mindennapi életet segítő műsorszámot és szöveget, valamint megszegte a zenei művek közzétételére vonatkozó előírásokat is.

A médiatanács ezek miatt hatvanezer forint bírságot rótt ki a médiaszolgáltatóra, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

Eljárást indítottak a Radio Plus Kft. által üzemeltetett gyöngyösi 101,7 Rádió 1-el kapcsolatban is, a médiaszolgáltatás október 14. és 20. között sugárzott műsora miatt. Ebben az időszakban ugyanis vélelmezhetően nem tett eleget a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokra vonatkozó szerződéses vállalásaiknak, emellett elmulasztotta a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közzétételére, valamint a magyar zenei művek arányára vonatkozó vállalásainak teljesítését is.

Hatósági eljárás indult a TV2 ellen a Tények Plusz szeptember 4-én sugárzott adása miatt is. A kifogásolt műsorrészben előbb két, iskolai zaklatás áldozatává vált kamasz tragédiáját dolgozták fel egy riportban, a médiaszolgáltató ugyanakkor az érzékeny témáról szóló tudósítását egy zenés tehetségkutató promóciójával kötötte össze, ezzel megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést.

A Médiatanács vizsgálja azt is, hogy az ATV-n az Egyenes Beszéd című műsorszám október 1-jén sugárzott adásának az izraeli–palesztin konfliktust érintő, aktuális külpolitikai kérdésekkel foglalkozó részében elhangzottak-e sértő kijelentések,

emiatt hatósági eljárás indult az ATV Zrt.-vel szemben is.

A hatóság korábban több műsorszám korhatár-besorolásával kapcsolatban is a joghatósággal rendelkező holland társhatósághoz, a Cimissariat Voor de Mediához (CVDM) fordult, amely több esetben is egyetértett az NMHH jelzésével. Ezek közé tartozott a Nick Toons (Hungary) csatornán közzétett A Lármás család több epizódja, amelyek esetében a médiaszolgáltató nem alkalmazott korhatári besorolást. A CVDM felhívta a mulasztásra a Nick Toons figyelmét.

A Netflixen elérhető Levél a királynak című sorozat egyik részét „10+” korhatári jelöléssel látta el a médiaszolgáltató. A holland társhatóság tájékoztatása szerint a műsorszám első évada „tizenkét éven felülieknek ajánlott” besorolást kapott – megfelelően –, így a médiaszolgáltató besorolása helytelen volt, amiről tájékoztatást kapott a Netflix.

A Viasat 3 (Hungary) április 20-án sugárzott Rampage-Tombolás című film nem a korhatár-besorolásának megfelelő időpontban sugározta. A NICAM ezért felhívta a Viasat3 figyelmét az előírások megsértésére, továbbá felszólította, hogy alkalmazza szabályszerűen az előírt idősávokat.

A Nick Toons (Hungary) április 7-én sugárzott A Casagrande család című sorozat egyik epizódját a médiaszolgáltató korhatár-megjelölés nélkül tette közzé. A holland hatóság felhívta a médiaszolgáltató figyelmét arra, hogy köteles valamennyi évadot korhatár-besorolással ellátni. Ezt követően a Nick Toons eleget tett besorolási kötelezettségének.