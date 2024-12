Az indulási helyszínt illető indoklás szerint ez Buda egyik belvárosias területe, és van létező buszvégállomása is, ahol lehet fordulni.

További lehetséges megállóhelyek lehetnének az Egyetemváros (Petőfi híd budai hídfő), a Boráros tér, a Corvin negyed és a Népliget metróállomás.

Utóbbi kettőnél a 100E már azért nem áll meg, mert tele van, noha ezeken a helyeken is sokan szállnának fel olyanok, akik a reptérre igyekeznek. Kezdetben félórás követéssel lehetne indulni, és ugyanúgy, ahogy a 100E-nél, fokozatosan sűríteni, igény szerint. Mint írják, a befutott távolság, a menetidő és a fordulóidő is a 100E-hez hasonló. A repülőtéren még van rés, két, tízpercenként induló 100E közé be lehet férni egy új járattal. A későbbiekben más járatok indítása is szóba jöhet, például a Széll Kálmán térről vagy más fontos csomópontról.