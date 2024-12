Az unió vezetői háborúba sodorhatják Európát

A határozatban arra is felszólítják a tagállamokat: aktívan gyakoroljanak nyomást Magyarországra, hogy adja be a derekát a háborús ügyekben. A politikus szavai szerint úgy akarják folytatni az amerikai demokrata adminisztráció politikáját, hogy az pár hete Amerikában is vereséget szenvedett, mégis, ukrán pólókban pózolva még a szlogenjeiket is átveszik, mintha nem is döntéshozói székekben, hanem egy számítógépes játékban éreznék magukat.