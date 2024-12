Ennyit várjunk alkohol fogyasztás után, mielőtt kocsiba ülünk!

A magyar szabályozás értelmében az ittas vezetéssel kapcsolatban zéró tolerancia van, vagyis ha a szondáztatás során vagy egy hatóságilag elrendelt vérvizsgálatból kimutatható, hogy alkoholt fogyasztottunk, büntetésre számíthatunk. A rendőrség azt javasolja, aznap, mikor vezetünk, ne igyunk alkoholt, sőt ha reggel kell mennünk valahová, legyünk óvatosak az esti poharazáskor is.

Mikor vezethetünk ivás után?

Mindenekelőtt érdemes megjegyezni: az olyan tényezők, mint az életkor, a testzsírtartalom, az elfogyasztott élelmiszerek mennyisége és azok zsírtartalma is jócskán befolyásolja a az alkohol lebontásának folyamatát. Mint a Mindmegette felhívja a figyelmet, az sem mindegy, hogy éhgyomorra ittunk-e, vagy szedünk-e valamilyen gyógyszert, ahogy az sem, hogy mennyi idő alatt végeztünk az adott alkoholmennyiséggel. Magyarán minden esetben számít, ki, milyen körülmények között ivott!

Általánosan elmondható, hogy egy egészséges emberi test 10 kilogrammonként nagyjából egy gramm tiszta alkoholt tud feldolgozni egy óra alatt. Mindezek okán a leggyakrabban fogyasztott italokra vonatkozó adatok viszonylagosak, kizárólag egy egészséges májjal rendelkező, 70-80 kilós felnőttre vonatkoznak:

• 2 dl 10%-os bor: 1 óra 40 perc alatt bontja le a szervezet

• 1 pohár (3 dl) 4%-os sör: 50 perc alatt bontja le a szervezet

• 1 korsó 4%-os sör: 1 óra 35 perc alatt bontja le a szervezet

• 1 feles 50 %-os tömény (pálinka): 2 óra alatt bontja le a szervezet

Tévhitek az alkohol felszívódásáról

Sokan úgy gondolják, hogy ha alkoholra eszünk, akkor hamarabb felszívódik, de ez egy hatalmas tévhit. Az étel, így a zsír sem közömbösíti az alkoholt. Hasonlóan városi legenda az is, hogy a fröccs rendben van, ha vezetünk, ugyanis hígítva kevésbé árt. A leheletünket könnyedén elnyomhatjuk valamilyen mentolos cukorkával vagy néhány falat hagymával, ám ettől még a vérünkben ugyanúgy ott lesz az alkohol, amit a szonda ki is mutat. A kávét is gyorsan felejtse el mindenki. Bármennyire is jólesik egy fekete, az nem segíti a lebontást. Erre csak a májunkban dolgozó enzimek képesek, amiket nemigen tudunk sürgetni.

