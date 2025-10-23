MÁV-csoportBékemenethaváriaügyeletdemonstrációlezárás

Így változik a főváros közlekedése a nemzeti ünnepen

A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt ma jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani Budapesten. A belvárosi utak mellett módosul a közösségi közlekedés menetrendje is, a hatóságok fokozott óvatosságra és előzetes tervezésre hívják fel a járművezetőket és az utazókat.

Gábor Márton
2025. 10. 23. 6:50
Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
Két nagyobb rendezvény is lesz Budapesten október 23-án. A nemzeti oldal Békemenetet tart, melyre a szervezők rengeteg embert várnak.

Békemenetet tart a nemzeti oldal október 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A gyülekező kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak az egybegyűltek a Kossuth térre. A Békemenet végén

  Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, várhatóan 13 órakor az állami ünnepség keretében a parlament előtt.

A Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Magyar Péter itt fog beszédet tartani.

Így változik a forgalom a Békemenet idején

A rendezvények miatt lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint

10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig pedig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.

Már szerdán 18 órakor lezárták és pénteken 2 óráig zárva is marad az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától

  • az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
  • az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését,
  • a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított), 
  • valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják

  • a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot 
  • és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,  
  • valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig

  • az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
  • az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
  • a Kós Károly sétányt,
  • az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, 
  • valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat hová szállította el az illetékes hatóság.

Megváltozik a közösségi közlekedés

Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport is a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére.

Több kocsival indítják az intercityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosítanak az október 23-i rendezvényekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a megerősített ügyelettel működő Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal (MÁVBUSZ) is segíti majd az utasok közlekedését. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is. 

A vonatok október 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbuszok pedig október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek.

A hosszú hétvégét követően, október 27-e és 31-e között pedig az őszi szünetre való tekintettel tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-tól 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

A H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.

A BKK arról tájékoztatott, hogy miután 23-án  több belvárosi helyszínen tartanak ünnepi rendezvényeket, illetve demonstrációkat, csütörtökön a Kossuth Lajos tér környékén, a Margit híd és a Kossuth tér között, valamint a Deák Ferenc téren és az Andrássy úton át a Hősök teréig kell lezárásokra számítani.

Több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. A BKK a belvárosban a metrók igénybevételét javasolja.

A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

