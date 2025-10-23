Így változik a főváros közlekedése a nemzeti ünnepen

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat hová szállította el az illetékes hatóság.

Megváltozik a közösségi közlekedés

Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport is a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére.

Több kocsival indítják az intercityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosítanak az október 23-i rendezvényekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a megerősített ügyelettel működő Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal (MÁVBUSZ) is segíti majd az utasok közlekedését. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is.

A vonatok október 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbuszok pedig október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek.

A hosszú hétvégét követően, október 27-e és 31-e között pedig az őszi szünetre való tekintettel tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-tól 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

A H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.

A BKK arról tájékoztatott, hogy miután 23-án több belvárosi helyszínen tartanak ünnepi rendezvényeket, illetve demonstrációkat, csütörtökön a Kossuth Lajos tér környékén, a Margit híd és a Kossuth tér között, valamint a Deák Ferenc téren és az Andrássy úton át a Hősök teréig kell lezárásokra számítani.

Több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. A BKK a belvárosban a metrók igénybevételét javasolja.

A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni.