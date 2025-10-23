Szijjártó Péter: A magyar emberek 69 évvel ezelőtt világos üzenetet küldtek a világnak

Időnként ma is harcolni kell a szabadságért, ugyan más módon, mint 1956-ban, de azokért az értékekért, amelyeket a magyarok a nemzethez kapcsolnak, ma is számos alkalommal meg kell küzdeni
– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a kommunizmus felett ugyan győzelmet lehetett aratni, de azok, akik a világot egy nemzeteket és kereszténységet meghaladó hellyé akarják tenni, gyakorlatilag a kommunizmust élesztik újjá, nagyon hasonló módszereket használva. Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország, soha nem fogja feladni értékeit, hagyományait és örökségét, hűen több mint ezeréves államiságához. Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese az ünnepségen kijelentette, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok talán minden idők legjobb viszonyát takarják a két ország között.
Öröm Magyarországot az egyik legközelebbi szövetségesünkként látni, egy nemzetet, amely nemcsak 1956-ban, de azóta is – és különösen az elmúlt években – a szabadság és nemzeti szuverenitás fáklyájának, esetenként magányos, hordozója
– fogalmazott az amerikai kormánytag, és megállapította, hogy Magyarország és az Egyesült Államok vállt vállnak vetve áll ki az említett közös értékek mellett.
Rámutatott, hogy az Egyesült Államok elismeréssel tekint arra a magyar törekvésre, hogy hidat építsen a Nyugat és Kelet között, és utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ezért is javasolta Budapestet a tervezett találkozója helyszíneként Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.