Szijjártó Péter: A magyar emberek 69 évvel ezelőtt világos üzenetet küldtek a világnak

A miniszter kijelentette, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok minden idők legjobb szintjén vannak, ami a kétoldalú kapcsolatok szempontjából egy új aranykor kezdetét jelenti.

Szijjártó Péter Marco Rubióval tárgyalt (Fotó: MTI/KKM)

Egy új szövetség formálódik

– fogalmazott, és rámutatott, hogy a két patrióta kormány kiáll a béke, biztonság és szabadság mellett, kapcsolataikat pedig a kölcsönös tisztelet és bizalom alapjaira helyezik. Kiemelte, hogy a történelem viharainak okán a magyar, annak ellenére, hogy kis nemzet, mégis globális nemzetté vált, ami azt jelenti, hogy ezen a napon a világ minden táján emlékeznek az 1956-os forradalomra, a magyar közösségek pedig nem felejtik el ennek örökségét.