Ezek a kulcsmomentumok, amik mentén elérhető az egymilliós átlagbér

Évenkénti elhúzású lépcsőzetes bevezetéssel, de 2027-re elérhető az egymillió forintos átlagbér és az ezereurós minimálbér az infláció számottevő felgyorsulása nélkül – közölte Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közgazdász professzora a Híradó.hu kérdésére.

A szakember reális esélyét látja, hogy a 2010 óta tartó gazdaságpolitika bázisán 2027-re elérjük az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett bérszínvonalat, amihez a magyar gazdaságnak három éven keresztül legalább három-hat százalékos növekedést kell felmutatnia.

Belső gazdaságfejlesztéssel, valamint a hazai kis- és középvállalkozások tőkeellátottság-emelésével azonban csökkenteni lehet az Európa beteg emberévé váló német gazdaság hazánkra gyakorolt negatív következményeit a gazdasági szakember szerint.

A bér- és azt lehetővé tevő gazdasági növekedés eléréséhez a magyar gazdaság fellendítését célzó a kis- és középvállalatok számára 1400 milliárd forintos tőkejuttatást biztosító Demján Sándor-programot is fontosnak tartja a közgazdász professzor. Lentner Csaba ezenkívül azt is fontosnak tartja, hogy a Távol-Keletről új szövetségesi partnerekre tegyünk szert, hiszen előfordulhat az is, hogy a

bukdácsoló német autógyárak szerepét a magyar gazdaságban a keleti tőkével kell kiváltani.

Ha mindezek mellé felsorakozik a Magyar Nemzeti Bank is, és stabilizálja a forint–euró árfolyamot, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára szerint lehetővé válik a kormányfő által megígért bérnövekedés.

Lentner Csaba szerint Magyarországon egy munkaórára jutó munkabérköltség átlagosan 12 euró, Nyugat-Európában ez 42 euró körüli összeg. Mint fogalmazott: „Itt van az a tartalék, ami a kormányzat eddig még ki nem aknázott fiskális mozgásterének egyik lehetséges bázisa.”