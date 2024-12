Fagy után hőség: meglepő dolgokat produkál ma az időjárásunk

A Hungaromet előrejelzése szerint vasárnap nyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható. Naplementét követően egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délutánra jellemzően 6 és 11 fok közé melegszik fel, késő estére pedig -2 és 4 fok közé hűl le a levegő.

Mindeközben gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A Köpönyeg.hu szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.