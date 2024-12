Hogyan vásároljunk szaloncukrot?

Kókuszos szaloncukrokat tesztelt idén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A szervezet szakemberei összesen 19 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Nébih.

A Szupermenta gyorstesztjében összesen 19 kókuszos szaloncukor szerepelt, melyek közül tizenöt cukorral, négy pedig édesítőszerrel készült. A dobozos és zacskós kiszerelésűek mellett lédig szaloncukrokat is vizsgáltak.

Fajtájukat tekintve tizenöt mártott és négy töltött szaloncukor vett részt a tesztben.

A termékek – megnevezésük alapján – különböző bevonattal rendelkeztek: hatnál tejcsokoládé, kilencnél étcsokoládé, négynél pedig kakaós (ét)bevonómassza takarta a kókuszos tölteléket.

A Nébih közölte: a laboratóriumaikban végzett élelmiszerbiztonsági és -minőségi vizsgálatok részeként ellenőrizték többek között a termékek cukor-, édesítőszer-, valamint transzzsír- és allergéntartalmát, továbbá a szemszám és a bevonatarány vizsgálatát is elvégezték. Hatósági jelölés- és dokumentum-ellenőrzés ezúttal nem történt, de

a vizsgált élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok alapján a szakemberek minden eredményt rendben találtak.

A szakértő és laikus kóstolók pontozása alapján kialakult rangsorban a dobogó legfelső fokát a Spar kókuszos szaloncukor, étcsokoládéval 22 százalék mártott, lédig érdemelte ki, a második helyezést a Favorina kókuszos szaloncukor tejcsokoládéba mártva, 350 g érte el, a harmadik helyen pedig a Lissé szaloncukor kókuszos tejcsokoládéval mártott, 300 g végzett.

Honnan származik a szaloncukor?

A ma ismert szaloncukor története a formázott fondanttal kezdődött, amit Franciaországban már az 1890-es években is legalább tizenhétféle ízesítésben kínáltak tálkából, a szalonban, ahol a fenyőfát is felállították. Egyesek szerint az elnevezés is innen származik, mások

a nevet Jókai Mórtól eredeztetik, aki szalonczukedlinek hívta a selyempapírba csomagolt csemegét.

A csokoládéval bevont, fára akasztott édesség csak a hatvanas években kezdett el terjedni.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint tulajdonképpen magyar találmány, de nem tekinthető hungarikumnak. Készítésével egészen biztosan magyar cukrászok kezdtek el foglalkozni elsőként még az 1800-as években, és azóta is csak a magyarok készítik ebben a formában. A fenyőfa szaloncukorral díszítése is csak nálunk szokás, ezt eleinte csak a tehetősebb családok engedhették meg maguknak – írja a Metropol.

Mire érdemes figyelni szaloncukor vásárlásakor?

A lap összeszedte a legfontosabb szempontokat, amelyeket nem árt figyelembe venni szaloncukor vásárlásánál:

Legyen szó bármilyen fajtáról, egy kiló termékben legalább 70 szemnek kell lennie.

A megnevezésben meg kell jelölni a szaloncukor fajtáját.

Mártott termék esetén utalnia kell a névnek arra is, mivel van bevonva,

töltött termék esetén pedig a töltelék típusára is.

A fantázianéven kívül a csomagolásnak tartalmaznia kell

a termék pontos megnevezését,

a gyártó, forgalmazó nevét és pontos címét,

a minőségmegőrzési időt,

az összetevők listáját,

a gyümölcstartalmat töltött termék esetén, valamint

az allergén anyagokat.

Lehetőleg olyan terméket vegyünk, amelyen magyar nyelvű tájékoztató is van,

kerüljük az „ízű” elnevezésű termékeket és

kizárólag sértetlen csomagolású édességeket tegyünk a kosarunkba,

lehetőleg válasszunk valódi csokoládéból készült vagy azzal bevont terméket,

aki marcipános szaloncukrot venne, válasszon magas mandulatartalmút.

Az év szaloncukra

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt, amelyen a hazai szaloncukrokat gyártó cukrászdák és gyártók szaloncukrai vettek részt.

A győzteseket 157 szaloncukor közül választották, nyolc kategóriában.

Az Év Szaloncukra 2024 címet idén a maklári Stühmer körtezselés-muskotályos szaloncukra nyerte el,

a második helyezett a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, míg a harmadik a Sulyán Cukrászda készítménye.