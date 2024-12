Jön a havazás, de nem lesz benne sok köszönet + videó

Milyen idő lesz a következő napokban?

Az előrejelzés szerint kedden és szerdán is még az a légörvény alakítja az időjárásunkat, amely már a hétfői napon is hazánk térségében volt. A borongós, sötét és vegyes halmazállapotú csapadék tehát a következő napokban is főszerepben marad, és

majd csak csütörtökön van arra esély, hogy a felettünk portyázó felhőzet szakadozni kezd.

A hétvégével kapcsolatban is sok még a bizonytalanság, mint fogalmaztak: lehet némi enyhülés a nappali csúcsértékekben, de kemény téli időjárás egy darabig biztosan nem várható.