Kiderült, hogy ki rejtett kamerát az uszoda öltözőjében található faliórába

A törvénysértő dolgozónak azonnal felmondtak a munkahelyén.

Az épületet a kamera megtalálása után egy biztonságtechnikai céggel is átvizsgáltatták, de több kamerát nem találtak. A héten a váci sportcsarnok és a stadion átvizsgálása is megtörtént, ott sem találtak illegális adatgyűjtésre alkalmas eszközöket. A Váci Sport Kft. dolgozói a hét elején egy oktatáson is részt vettek, ahol a biztonságtechnikai szakértők megmutatták, hogyan lehet az illegális adatgyűjtésre alkalmas eszközöket megtalálni.