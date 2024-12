Kigyulladt hazánk egyik rekorder fája, de megmentették

Ennek megfelelően ugyanúgy áll ott a nyárfa, ahogy eddig, ám nyolcezer liter víz kellett ahhoz, hogy ki tudják takarítani a belsejét. Hogy mi történhetett, annak nyilván lehet több verziója is. Felröppentek olyan hírek is, hogy a hatóságok már vizsgálják az ügyet, ám erről mi még nem tudunk. Lehetett idegenkezűség is, akár szándékosan, akár véletlenül, de lehetett öngyulladás is. Nincs száraz idő, és alacsony a hőmérséklet, de a korhadt részekben, akárcsak egy kerti komposzt esetében, megnövekedhet a kémiai folyamat miatt a hőmérséklet, ami miatt kigyulladhat a fa, bármennyire is hihetetlen. Jó példa erre a szeméttelepeken az öngyulladás, amelynek során akár hat méter mélyről is elindulhat a tűz