Navracsics Tibor: Milliárdokhoz jutnak a járások

– Mennyi a program összértéke?

– Hatvanötmilliárd forint, ez tartalmazza azt a kiegészítő költségvetési forrást is, amellyel a 174 járásból 135-nek 250 millió forintra egészítjük ki a fejlesztési keretet. Van hat olyan további járás, ahol megyeszékhely a járás központja. Ezek Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd, Békéscsaba, Eger és Salgótarján. Az említett járásoknál ötszázmillió forintra egészítjük ki a pályázati keretet, azaz összesen 141 járás kap több pénzt a 174-ből, mint amennyi egyébként a növekménye lenne.

A további 33 járás ezeknél az összegeknél nagyobb növekménnyel számolhat, és nagyobb lesz a pályázati keretük is. A legnagyobb a székesfehérvári járás esetében lesz, itt ez 1,7 milliárd forintot jelent.

– Ön és az államtitkárai az országjárásuk során egyeztettek a polgármesterekkel a programról. Milyen javaslatok érkeztek a települések vezetői részéről?

– Az elmúlt hetekben több mint 1200 polgármesterrel, azaz a települések kétharmadának a vezetőivel konzultáltunk, valamint a vármegyei közgyűlések elnökeivel is. A legtöbb észrevétel és kérdés azzal kapcsolatban érkezett, hogy mi lesz azokkal a településekkel, amelyek valamilyen új beruházásnak köszönhetően 2025-ben nagyon komoly ugrással számolhatnak az iparűzésiadó-bevételnél. Azaz elvesszük-e az egész növekményt? Olyan megoldást választottunk ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy egy új beruházás első évében az adóbevétel-növekménynek csak egy minimális része, körülbelül húsz százaléka lesz az, ami a területfejlesztési alapba kerül, a további nyolcvan százalékot szabadon felhasználhatja az érintett település. Nagyon sok kérdés érkezett azzal kapcsolatban is, hogy a járási fejlesztési fórumokon, ahol az önkormányzati hivatallal rendelkező települések polgármesterei vesznek részt szavazati joggal, mi lesz azon települések polgármestereivel, akiknek nincs önálló önkormányzati hivataluk, hanem közös hivatalhoz tartoznak. Végül úgy döntöttünk, hogy ők is részt vehetnek a járási fejlesztési fórum ülésein, elmondhatják a véleményüket, de meg kell állapodniuk a székhely település polgármesterével arról, hogy a szavazatukat melyik projektre adják le, így közös szavazati joggal rendelkeznek.

Számos más gyakorlatias észrevétel érkezett még, amelyeket szintén igyekeztünk beilleszteni a programba. Ennek megfelelően több ponton változott az eredeti koncepció, pél­dául fejlesztés mellett működtetésre is lehet majd pályázni. Abban bízunk, hogy most már inkább közmegelégedésnek örvend a program.

– Voltak olyan polgármesterek, akik nemtetszésüket fejezték ki a programmal kapcsolatban. Sikerült ezeket az ellentéteket nyugvópontra helyezni?

– Nagyon remélem, hogy igen. Érdekes volt, hogy nem politikai hovatartozás alapján alakult ki az ellenzők és a támogatók tábora. Nem tudom, hogy egészen pontosan mi volt a meghatározó tényező egy-egy álláspont kialakításakor, de az biztos, hogy anyagi szempontok is szerepet játszottak. Az a kérdés, hogy készek-e a városok a bevételüket megosztani. Mindenkivel több körben leültünk egyeztetni, és szerintem sikerült a gyanakvást, az aggodalmat vagy esetleg az ellenérzést eloszlatni, így januárban már egy olyan program indul útjára, amelyet többé-kevésbé mindenki támogat.