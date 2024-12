Nem a hétvégi időjárástól lesz jobb a kedve

Szombaton délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten lehet több-kevesebb napsütés a nap első felében. Több helyen várható csapadék: délen eső, havas eső, északon havas eső, hó lesz a jellemző, helyenként ónos esőre is számítani kell, éjjel ködfoltok is lehetnek. A délkeleti, majd délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően mínusz 5 és mínusz 1 fok között alakul, a fagyzugokban hidegebb is lehet, a csúcsérték 0 és plusz 5 fok között várható.