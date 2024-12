Reagált az államtitkár Magyar Péterék karácsonyi adományozásról szóló hazugságaira

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet is megírta Magyar Péter egyesülete nem képes eleget tenni az adományozásokra vonatkozó szabályok betartásának. Ha az alapvető szabályokat betartotta volna, és nem az élő show produkálása lett volna a cél, a gyermekotthonok lakóihoz már el is juthattak volna az adományok. Most kiderült, hogy a Legyél a változás Egyesület két gyufaszálat nem tett keresztbe azért, hogy az adományozást annak rendje szerint lebonyolítsák.

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár a Facebook-oldalán reagált a Legyél a változás Egyesület és az SZGYF (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) közötti adományozási vitára és újabb részleteket is közölt. Bejegyzésében bemutatta az állami gondozott gyermekek ajándékozásának gyakorlatát, az adományozási szabályok hátterét és az egyesület eljárásával kapcsolatos problémákat.

Mindenki kap ajándékot

„Egyetlen állami gondozásban lévő gyermek sem marad ajándék nélkül: mindegyikük személyre szóló, lehetőség szerint az általa óhajtott ajándékot kapja idén is. Ezt a hagyományt már hatodik éve tartja életben a közigazgatás tizenhétezer kormányzati dolgozójának önzetlen, jószívű összefogása” – írta Fülöp Attila.

Hozzátette: „Természetesen minden intézmény a külső adományozókkal összefogva igyekszik még szebbé, jobbá tenni a karácsonyt.”

Az államtitkár kifejtette, hogy az adományozási folyamatot szigorú jogszabályok határozzák meg, amelyek célja a gyermekek védelme és az átláthatóság biztosítása. „Felajánlott adományok elfogadása esetében a helyzetet jogilag a 16/2023. (VI. 9.) BM-utasítás egyértelműen rendezi. Ennek értelmében az adomány elfogadásáról írásbeli megállapodást kell kötni, amely többek között tartalmazza az adomány konkrét tartalmát, értékét, célját, valamint felhasználásának módját és feltételeit” – hangsúlyozta.

A Legyél a változás Egyesület ügyével kapcsolatban Fülöp elmondta: „Az egyesület nagy számú intézményt keresett meg adományozási szándékával, ezért az intézményeket fenntartó SZGYF december 16-án felajánlotta, hogy csak egyetlen megállapodást kössenek az összes intézményre, hogy az eljárást ezzel is minél jobban egyszerűsítsék, gyorsítsák. Ehhez képest

az egyesület öt napon belül három különféle listát küldött arról, mely intézményeknek kíván adományt adni, és ezek az adatok egymásnak ellentmondtak.”

Az államtitkár szerint több esetben olyan intézmények kerültek a listákra, „amelyek nem nyújtanak ellátást vagy nem az SZGYF fenntartásában állnak”. Ezen kívül „téves címeket tüntettek fel, például olyat, amely kizárólag iroda, és nem nyújt ellátást.”

Mintha direkt csinálnák Magyar Péterék

Fülöp Attila arra is rámutatott, hogy az SZGYF folyamatosan egyeztetett az egyesülettel. „Az SZGYF az elmúlt héten három írásbeli, két személyes és egy telefonos egyeztetést folytatott az egyesülettel, amelynek vezetője időközben változott.

Legutoljára december 20-án küldték el az általuk aláírt adományozási megállapodást, de az egyesület ezt a mai napig nem írta alá.”

Az ajándékok állítólagos eltűnésére reagálva Fülöp Attila kijelentette: „Valótlanság, hogy az egyesület részéről pénteken a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt hagyott ajándékok eltűntek volna. Azokat az SZGYF a központi épületében saját költségére érintetlenül őrzi addig, amíg az egyesület hajlandó a jogi kereteknek megfelelő, az SZGYF részéről már aláírt szerződést maga is aláírni, vagy amíg azokat vissza nem veszi.”

Fülöp Attila szerint minden gyermek megkapja az ajándékát, az SZGYF pedig továbbra is örömmel fogadja az adományokat. Az ügy rávilágít arra, hogy a pontos és átlátható szabályok betartása elengedhetetlen az adományozási folyamatokban.